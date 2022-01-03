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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

03.01.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek olan Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, antrenmanda yer almadı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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