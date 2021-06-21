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Yeni Malatyaspor transferde Rayane Aabid ile anlaştı

21.06.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Hatayspor ile sözleşmesi biten Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor transferde Rayane Aabid ile anlaştı

Yeni Malatyaspor geçen yıl Hatayspor'da başarılı bir sezon geçiren Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki oyuncu Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzaladı.

YENİ MALATYASPOR'DAN AÇIKLAMA

"Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır."

RAYANE AABID KİMDİR?

29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, geçen sezon Hatayspor ile 39 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti. Merkez orta saha, ön libero ve on numara pozisyonlarında forma giyebilen Rayane Aabid'in Hatayspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da resmen sona eriyor.

Aynı zamanda Fas pasaportu bulunan Fransız futbolcu, kariyeri boyunca Amiens, Beziers, Paris FC ve Hatayspor kulüplerinde top koşturdu. Rayane Aabid bugüne kadar 146 resmi maçta 10 gol ve 10 asist kaydetti. Rayane Aabid 2 yıllık Hatayspor macerasında ise 72 maçta 4 gol ve 7 asist üretti.

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Yeni Malatyaspor
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