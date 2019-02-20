Yeni Malatyaspor'un gözü Rize galibiyetinde

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan kaleci Ertaç Özbir, geçen hafta 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ancak 10 kişi kalmaları nedeniyle istedikleri sonucu alamadıklarını kaydetti. Performansının iyi olduğunu aktaran Özbir, "Kendimi her zaman hazır tuttum. Beşiktaş maçında performansımı gösterdim. Takım olarak kazanamadığımız için performansım beni mutlu etmedi. Önceliğimiz takımın kazanması. Takım kazandığı zaman daha çok mutlu olacağım" dedi.

Ligdeki mevcut konumlarını iyi olduğunu dile getiren Özbir, sıralamadaki yerlerini korumak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Özbir, Çaykur Rizespor maçına hazırlandıklarını belirterek, "Zor bir maç olacak. Rize devre arasında iyi transferler yaptı. Kolay bir maç olmayacak ve bundan sonraki maçların hiçbiri kolay olmayacak. Rize'ye 3 puan almak için gideceğiz. Takımımızın hedefi her zaman tüm karşılaşmalarda galibiyet almak. Rize'den 3 puanla dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.