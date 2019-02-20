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Yeni Malatyaspor'un gözü Rize galibiyetinde

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 20.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Ertaç Özbir ve Ömer Şişmanoğlu, deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçından galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor'un gözü Rize galibiyetinde

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan kaleci Ertaç Özbir, geçen hafta 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ancak 10 kişi kalmaları nedeniyle istedikleri sonucu alamadıklarını kaydetti. Performansının iyi olduğunu aktaran Özbir, "Kendimi her zaman hazır tuttum. Beşiktaş maçında performansımı gösterdim. Takım olarak kazanamadığımız için performansım beni mutlu etmedi. Önceliğimiz takımın kazanması. Takım kazandığı zaman daha çok mutlu olacağım" dedi.

Ligdeki mevcut konumlarını iyi olduğunu dile getiren Özbir, sıralamadaki yerlerini korumak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Özbir, Çaykur Rizespor maçına hazırlandıklarını belirterek, "Zor bir maç olacak. Rize devre arasında iyi transferler yaptı. Kolay bir maç olmayacak ve bundan sonraki maçların hiçbiri kolay olmayacak. Rize'ye 3 puan almak için gideceğiz. Takımımızın hedefi her zaman tüm karşılaşmalarda galibiyet almak. Rize'den 3 puanla dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ÖMER ŞİŞMANOĞLU: 3 PUANLA DÖNECEĞİZ
Forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ise geçen hafta Beşiktaş karşısında 10 kişiyle iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Şişmanoğlu, futbolda galibiyetin de mağlubiyetin de olabileceğini dile getirerek, "Biz her gün çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Hatalarımızı analiz ediyoruz. Savaşacağız ve Evkur Yeni Malatyaspor'u en güzel yere getirmek için çalışacağız. Önümüzde 5 maçtır yenilmeyen Çaykur Rizespor var. Biz oraya 3 puan için gideceğiz. Rize'den 3 puanla döneceğiz" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin Beşiktaş karşılaşmasında gol atmasının ardından kulaklarını neden kapattığı sorusuna Şişmanoğlu, şu yanıtı verdi:

"Gol atarak Evkur Yeni Malatyaspor'u en güzel yerlere getirmek istiyorum. Atamadığım goller oluyor, insanlık hali. Hayatta hatalar olur. Taraftarların sosyal medyadan bana ve aileme küfür etmesi hiç hoş bir şey değil. Ben böyle şeylere takılıyorum. Evkur Yeni Malatyaspor'un taraftarı gerçek taraftar. Tepkim onlara değildi. Sağ olsunlar onlar beni bütün hafta destekledi. Aileme sosyal medyadan küfür edenlere tepkimi göstermek istedim. Onlara 'sizi duymuyorum, siz benim umurumda değilsiniz' mesajını vermek için yaptım."

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