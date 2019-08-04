SPOR

Yeni Malatyaspor'un Sırbistan programı belli oldu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Sarı-siyahlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Partizan ile 8 Ağustos'ta deplasmanda yapacağı 3. eleme turu ilk maçı için 6 Ağustos'ta bu ülkeye gidecek.

Yeni Malatyaspor'un Sırbistan programı belli oldu

Yeni Malatyaspor'un, Sırbistan temsilcisi Partizan ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını kupanın dışına iten ve 3. eleme turunda Partizan ile eşleşen sarı-siyahlılar, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Bugün İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün tesislerinde toplanacak Malatya ekibi, 6 Ağustos Salı gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Salı günü saat 15.40'ta hava yoluyla Sırbistan'a hareket edecek Yeni Malatyaspor, aynı gün ve 7 Ağustos Çarşamba günü iki antrenman gerçekleştirecek, ardından maç saatini bekleyecek. Karşılaşma, 8 Ağustos Perşembe günü Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Ali Ravcı'dan Partizan maçı yorumuAli Ravcı'dan Partizan maçı yorumu
Farnolle'e videolu destekFarnolle'e videolu destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor sırbistan partizan UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

Deniz Türüç imzayı attı!

Deniz Türüç imzayı attı!

TT Stadı'nda Falcao sürprizi!

TT Stadı'nda Falcao sürprizi!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Tur atladığımız için çok mutluyuz'

'Tur atladığımız için çok mutluyuz'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!

Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!

Issam Chebake'den Sergen Yalçın’a övgü

Issam Chebake'den Sergen Yalçın’a övgü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor'un Sırbistan programı belli oldu

Yeni Malatyaspor'un programı belli oldu

Ali Ravcı'dan Partizan maçı yorumu

Ali Ravcı'dan Partizan maçı yorumu

Yeni Malatyaspor'dan Fabien Farnolle'e videolu destek

Farnolle'e videolu destek

Yeni Malatyaspor, 15 yaşındaki Emirhan Öz'ü transfer etti

Malatyaspor'dan 15'lik transfer

Sergen Yalçın: Tur atladığımız için çok mutluyuz

'Tur atladığımız için çok mutluyuz'

Yeni Malatyaspor’a Tunuslu sol bek

Yeni Malatyaspor’a Tunuslu sol bek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.