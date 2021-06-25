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Yeni Malatyaspor’un transfer karnesi

25.06.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu öncesi 7 oyuncuyla yolları ayırırken 2 futbolcuyu renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor’un transfer karnesi

Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunu 45 puan toplayarak 15. sırada bitirmişti. Sezonun sona ermesiyle Doğu Anadolu ekibinde 15 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Zuqui, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Acquah, Zeki Yavru, Umut Bulut ve Olcay Şahan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid’i ve Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü renklerine bağladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor
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