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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük futbol sorumlusu olarak da görev yapacak

07.02.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük futbol sorumlusu olarak da görev yapacak

Yeni Malatyaspor Kulübü, futbolcusu Adem Büyük'ün aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Adem Büyük'ün kulübümüzün futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük, hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır. Takım kaptanımıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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