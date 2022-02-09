Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor

Yeni Malatyaspor Kulübü, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulübün Mehmet Karakuş, operasyon geçiren futbolcu Stevie Mallan ve sakatlığı devam eden Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Sporcumuz Stevie Mallan, L4-L5 lomber disk hernisi (bel fıtığı) nedeniyle operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir. Ayrıca Antalya kampında sakatlanan Benjamin Tetteh'in tedavisi olumlu seyirde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



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