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Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor

09.02.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor

Yeni Malatyaspor Kulübü, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulübün Mehmet Karakuş, operasyon geçiren futbolcu Stevie Mallan ve sakatlığı devam eden Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Sporcumuz Stevie Mallan, L4-L5 lomber disk hernisi (bel fıtığı) nedeniyle operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir. Ayrıca Antalya kampında sakatlanan Benjamin Tetteh'in tedavisi olumlu seyirde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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