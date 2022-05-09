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Yeni Malatyaspor'dan Lukoki için başsağlığı mesajı

09.05.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'dan Lukoki için başsağlığı mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, vefat eden eski futbolcusu Jody Lukoki için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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