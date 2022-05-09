Yeni Malatyaspor'dan Lukoki için başsağlığı mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, vefat eden eski futbolcusu Jody Lukoki için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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