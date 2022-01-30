Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük antrenmanda sakatlandı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük'ün sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Adem Büyük'ün antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaptanımız Adem Büyük'ün yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.



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