SPOR

Yeni Malatyasporlu oyunculardan Mesut Özil'e destek!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.08.2018 20:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'le yapılan hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Yeni Malatyasporlu oyunculardan Mesut Özil'e destek!

Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamında Gazişehir Gaziantep ile Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-siyahlı futbolcular, karşılaşma öncesi seremonide, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Futbolcular, Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu ve "Seninleyiz. Irkçılığa hayır" yazılı tişörtleri giydi.

PARTNERNişanlandılar!Nişanlandılar!
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mesut ozil Yeni Malatyaspor

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