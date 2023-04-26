YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor'un depremzede aşçısı tezgahta köfte satarak geçimini sağlıyor

Yeni Malatyaspor'un depremzede aşçısı tezgahta köfte satarak geçimini sağlıyor

26.04.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'daki evi ağır hasar gören Yeni Malatyaspor Kulübü'nün aşçısı Selahattin Akçınar, seyyar köfte tezgahı açarak hayata tutunma mücadelesi veriyor.

Fuzuli Caddesi'ndeki seyyar tezgahta çalışan üç çocuk babası Akçınar, AA muhabirine, büyük bir felaket atlattıklarını söyledi.

Türkiye'ye başsağlığı dileyen 54 yaşındaki Akçınar, "Deprem yaşayan illerimize geçmiş olsun. Bu acıyı Allah vatanımıza, milletimize bir daha yaşatmasın." dedi.

Akçınar, Battalgazi ilçesi Sıtmapınarı Mahallesi'ndeki evinin depremde ağır hasar aldığını ve yıkılacağını vurgulayarak, "Depremin ilk günleri bizim için çok zor geçti. Biz depremden sonra Yeşiltepe Mahallesi'nde bir odada 8 aile birlikte kaldık. Kızımın evinde hasar olmadığı için şimdi orada kalıyoruz, böyle idare ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 4 yıldır Yeni Malatyaspor'da aşçılık yaptığını belirten Akçınar, depremler nedeniyle kulübün, mücadele ettiği TFF 1. Lig'den çekilme kararı aldığını ve bu nedenle çalışamadıklarını aktardı.

"ALLAH VATANIMIZA, MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Akçınar, depremden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen 1,5 maaş alabildiklerini, bu nedenle de geçim sıkıntısı çektiğini ifade etti.

Kulüpte çalışmadan önce uzun yıllar esnaflık yaptığını anlatan Akçınar, depremin şokunu üzerinden atmaya başladıktan sonra geçimini sağlamak için cadde kenarına tezgah kurarak, alın teriyle parasını kazandığını söyledi.

Akçınar, ramazandan önce köfte pişirip satmaya başladığını, ramazanda ise iftar vakti satış yaptığını belirterek, "Oruç bitti, köfte pişirerek satıyorum. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Her şeye rağmen 'önce vatan' diyorum, vatan sağ olsun." dedi.

Depremde yeğenini ve bir akrabasını kaybettiğini ifade eden Akçınar, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Akçınar, depremzedelere yardımcı olunmasını isteyerek, "Ben devletime, hükümetime güveniyorum, insanları mağdur etmeyeceklerini biliyorum." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandıKadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı
Erzurum’da akıllara durgunluk veren kuyumcu soygunuErzurum’da akıllara durgunluk veren kuyumcu soygunu
Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybettiEsenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 26 Nisan Çarşamba

İmsak
03:59
Sabah
05:30
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:19
Yatsı
20:44

Malatya Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Çarşamba

Cengiz eczanesi
Hekimhan
Sağlik eczanesi
Darende
İnan eczanesi
Arguvan
Eski malatya eczanesi
Battalgazi
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.