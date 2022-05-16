Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul toplantısının 31 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yıllık olağan mali genel kurul toplantımız 31 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki altyapı toplantı salonunda yapılacaktır. Kongremiz, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.



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