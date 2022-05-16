YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak

Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak

16.05.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul toplantısının 31 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yıllık olağan mali genel kurul toplantımız 31 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki altyapı toplantı salonunda yapılacaktır. Kongremiz, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor pes etmek istemiyorYeni Malatyaspor pes etmek istemiyor
Diyarbakır'da dünya mutfağını öğrenerek iş hayatına hazırlanıyorlarDiyarbakır'da dünya mutfağını öğrenerek iş hayatına hazırlanıyorlar
Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybettiBilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:08
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:38
Yatsı
21:11
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Muhalefet etmişti! Putin’in vaftiz kızına şok

Muhalefet etmişti! Putin’in vaftiz kızına şok

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.