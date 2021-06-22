Yeni Malatyaspor'un transfer ettiği Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Aabid'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Rayane Aabid'in, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle taramasının tamamlandığı kaydedildi.



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