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Yeni Malatyaspor'un transfer ettiği Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçirildi

22.06.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'un transfer ettiği Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Aabid'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Rayane Aabid'in, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle taramasının tamamlandığı kaydedildi.

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