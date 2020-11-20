SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı

Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2019-20 sezonunda siyah-beyazlılardan ayrılıp Merih Demiral gibi Portekiz'in yolunu tutarak Vitoria U23 takımına giden Berke Önde, burada istediğini bulamadı. Bununla beraber genç forvet oyuncusunun kulübünden ayrıldığı ifade edildi.

Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde ayrılarak Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria'ya transfer olan Berke Önde, takımında ayrıldı.

Portekiz basınında yer alan habere göre 20 yaşındaki forvet oyuncusu U21, UEFA Gençlik Ligi ve Portekiz Gençler Ligi'nde forma giydi. Öte yandan son olarak Serzedelo'da forma giyen Berke, hocası Fernando Fontao tarafından tercih edilmedi ve kulübüyle yollarını ayırdı.

TAM NEDENİ BİLİNMİYOR

Haberin detaylarında Berke'nin tam olarak neden ayrıldığının da bilinmediği yazıldı. Problemin kaynağı henüz tam olarak belirtilmedi.

BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından şu anda Juventus'ta forma giyen milli savunmacı Merih Demiral da, Portekiz Ligi ekiplerinden AC Alcanenense'yi tercih etmiş ve sarı lacivertlilerin ardından kendine oldukça iyi bir kariyer çizmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Enes Ünal baba olduEnes Ünal baba oldu
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu
O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
12 Dev Adam'da Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı
12 Dev Adam'da Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı
Yılın transfer bombası patlıyor
Yılın transfer bombası patlıyor
İşte kardeşi hakem Beşiktaş kalecisi
İşte kardeşi hakem Beşiktaş kalecisi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı
Yeni Merih olması bekleniyordu, sessiz sedasız gitti!
İzolasyon ihlaline 7'şer maç ceza
İzolasyon ihlaline 7'şer maç ceza
Milli futbolcu Enes Ünal baba oldu
Enes Ünal baba oldu
UEFA Norveç'i Romanya karşısında hükmen mağlup ilân etti!
Resmen açıklandı! Hükmen mağlup oldular...
Samuel Eto'o futbola geri mi dönecek?
Samuel Eto'o futbola geri dönüyor
Salah ve Elneny’nin ikinci testleri pozitif
Salah ve Elneny’nin ikinci testleri pozitif
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.