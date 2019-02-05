Yeni Metro oyunları konsola mı özel olacak?

Metro serisi ilk iki oyunu ile çok ses getirmese de kendine has oyuncu kitlesi oluşturmayı başarmıştı. Ancak Metro serisi önümüzdeki aylarda PC, PS4 ve Xbox One için çıkacak olan Metro Exodus ile oldukça sansasyon yaratacak gibi görünüyor. Ancak grafikleri ve mekanikleri ile iştah kabartan oyunun geliştiricisi, oyuna kendi kendine gölge düşürecek gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi Metro Exodus, PC için ilk olarak Steam’de ön siparişe sunulmuştu. Ancak Epic Games’in Steam’e rakip bir platform oluşturmasının ardından Deep Silver oyunu 1 yıllığına sadece Epic Store’da yayınlama kararı almıştı. PC oyuncularını kızdıran bu kararın ardından serinin ilk iki oyununa Steam üzerinden olumsuz yorumlar yağdırılmaya başlanmıştı.

PC oyuncularının Metro Exodus‘u protesto etmesinin ardından 4A Games’ten bir geliştirici; yeni Metro oyununu PC’ye geliştirmeyiz diye bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından bugün Deep Silver ve 4A Games ekibinden de resmi bir açıklama geldi.

Deep Silver ve 4A Games, önümüzdeki yıllarda çıkacak olan Metro oyunlarının PC’de de olacağını ve PC’nin vazgeçilmez bir platform olduğunu dile getirdi. Firmadan bir geliştiricinin lafını ciddiye almamanın gerektiği bu olay ile bir kez daha kantılamış olduğunu düşünüyorum.

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