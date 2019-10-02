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Yeni Motorola Razr özellikleri nasıl olacak?

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TEKNOLOJİ  | 02.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Motorola’nın efsane modeli Razr küllerinden yeniden doğacak.

Yeni Motorola Razr özellikleri nasıl olacak?

2019’un başlarında başlayan katlanabilir telefon furyası 2019’un sonuna gelmemize rağmen hala hız kesmeden devam ediyor. Şimdilik sadece gösterimden ibret olan ve hala satışa sunulamayan katlanabilir telefonlar Huawei ve Samsung cephesinden gelmişti.

Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 855 Plus ve minimumda 6 GB RAM’den gücünü alacağı düşünülen katlanabilir telefon Razr için henüz elle tutulur bir açıklama bulunmuyordu. Bugün ise Motorola’nın 2019 yılı bitmeden etkinlik düzenleyeceği ve katlanabilir telefonunu tanıtacağı ortaya çıktı.

1.500 dolar fiyat etiketi ile cep yakacak olan 2019 model Razr’ın tasarımı hakkında henüz kesin bilgi bulunmuyor. Ancak tahminlere göre; Retro havası olacak olan bu telefon ilk Razr kapaklı bir yapıda olacak. Kapaklı yapısından dolayı dikine katlanma ihtimali çok yüksek olan bu modelin Türkiye’de ilk etapta satılmayacağını belirtelim.
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Katlanabilir telefon furyası muhtemelen 2020 yılında da devam edecek. Ancak kullanıcılar bu tip modellerin teknoloji demosu olduğunu kullanımda fiyatını haketmediğinin kanısına kısa sürede varacak gibi görünüyor. Zamanında Nokia da bu tip değişik tasarımlar denemiş ama pek başarılı olamamıştı.

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