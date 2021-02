Yeni MYO binasında kaba inşaat tamamlandı

Tam donanımlı hale gelecek

Sırada okulun eksikliklerini tamamlayarak tam donanımlı bir hale getirmek ve öğrencileri denizcilik akreditasyonuna sahip olarak mezun etmek olduğunu belirten Sarıbıyık, “Şu anda bu binamızda kaba inşaat artık tamamlanmış durumda. İnce işler kaldı. Geleceğin denizcilerini en donanımlı şekilde yetiştirecek, bilginin yanı sıra sahanın istediği beceriyi de katacağımız donanımlara sahip şık bir eğitim yuvası daha kazanıyoruz. Bu yılsonunda tamamlamayı hedeflediğimiz binamız toplam 6 bin 745 metrekare inşaat alanına sahip. Tamamlandığında 12 laboratuvara, 370 kişilik konferans salonuna, 11 sınıfa ve öğretim elemanı odalarına sahip olacak” diye konuştu.

Marka olmak istiyoruz

Uzun yıllar ilçeye gelmesi için yoğun çaba gösterdikleri okulun her geçen gün gelişiminin de önemli olduğunu aktaran Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, “Denizcilik eğitiminde marka yerlerden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultuda da desteklerimiz her anlamda devam edecek. İnşası süren yeni binamız hem ilçemize çok yakışacak, hem de öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için çok güzel bir eğitim-öğretim ortamı oluşacak. Okulla bağlantılı olarak ilerleyen dönemlerde ilçemizin ve şehrimizin elde edeceği birçok kazanım olduğuna inanıyorum. Biz destek olunması gereken her konuda imkânlarımız ölçüsünde desteğe hazırız” şeklinde konuştu.