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Yeni normalin ilk gününde Eskişehir sokakları daha da dolmaya başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.06.2020 17:23 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde yeni normalin ilk adımları atılırken, iş yerlerinin açılması ile Eskişehir’de sokakları dolduran vatandaşların sayısı daha ada artmaya başladı.Yeni tip korona virüs salgını sürecinde yeni bir döneme girilirken normalleşmenin ilk adımları atılmaya başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde yeni normalin ilk adımları atılırken, iş yerlerinin açılması ile Eskişehir’de sokakları dolduran vatandaşların sayısı daha ada artmaya başladı.
Yeni tip korona virüs salgını sürecinde yeni bir döneme girilirken normalleşmenin ilk adımları atılmaya başladı. 1 Haziran itibariyle yeni normal kapsamında kafe, restoran ve bazı diğer iş yerleri kepenklerini açtı. Eskişehir’de ise vatandaşlar işletmelerin açılmasıyla sokakları doldurmaya başladı. İki gün önce Sıcak Sular, Köprübaşı, Doktorlar Caddesi ve İki Eylül Caddesi gibi kentin önemli merkezlerindeki polis kontrol noktaları kaldırılmıştı. 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının da sona ermesiyle vatandaşlar işlerine gitmek ve alışverişlerini yapmak için dışarı çıktı.
Uzun bir aradan sonra ilk kez dükkanlarını açan esnaflar ise iş yerlerinin temizliklerini yaptı. Esnaf, yeni normale geçişle birlikte işlerinde hareketlilik beklediklerini söyledi. Vatandaşların yoğunluk oluşturacağı ön görülen işletmelerde ise maske takmak, dezenfektan kullanmak ve sosyal mesafe kuralına uymak gibi kurallar getirildi. Bazı iş yerleri ise tedbir amaçlı kapalı kaldı.

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