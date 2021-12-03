YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yeni Peugeot 308, "2022 Yılın Otomobili" finalisti oldu

Yeni Peugeot 308, "2022 Yılın Otomobili" finalisti oldu

03.12.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 farklı ülkeyi temsil eden 61 "Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY)" jüri üyesi, yeni Peugeot 308’i 39 aday otomobil içerisinden son 7 finalist arasına seçti

İSTANBUL (AA) - Otomobilin Oscar’ı olarak görülen, Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde yeni Peugeot 308 (Hatchback ve SW), finalistler arasına girdi.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, yeni Peugeot 308, COTY ödüllerinde Fransız üreticinin geleneğini sürdürüyor. Peugeot 308, 2013 yılından bu yana yarışmanın finallerine kalmayı başaran 5. Peugeot modeli oldu.

Peugeot bundan önce 2019 sonunda 208 ile, 2018 sonunda 508 ile (Hatchback ve SW), 2016 sonunda SUV 3008 ile ve önceki nesil 308 (Hatchback ve SW) ile 2013 sonunda finalist olmuştu. Bu adaylıkların ise 3’ünden ödülü kazanarak ayrılmıştı. Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nü 2020’de Peugeot 208, 2017’de Peugeot SUV 3008 ve 2014’te Peugeot 308 (Hatchback ve SW) modelleri kazanmıştı.

Fransız üretici, 28 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek yarışma için, yeni Peugeot 308 modeli ile 39 aday arasında son 7 finalistten biri olmayı başardı.

Otomotiv endüstrisinin en önemli ödüllerinden birisi olan COTY yarışmasında kategori, alt bölüm veya sınıf ayrımı yapılmıyor. Her yıl yalnızca bir model, Yılın Otomobili olmaya hak kazanıyor.

Jüri, 23 Avrupa ülkesinden 61 üyeden oluşuyor. Her biri ilk oylamada, 39 katılımcıdan oluşan kapsamlı listeden oylamasını yapıyor ve yedi finalist belirleniyor. Katılımcıların ve finalistlerin listesine Yılın Otomobili web sitesi "https://www.caroftheyear.org/" üzerinden ulaşılabiliyor.

- Şimdiden 24 bin sipariş alındı

Açıklamaya göre, C segmentinde yer alan yeni Peugeot 308, hatchback ve station wagon versiyonlarıyla aileyi yeniledi. Ekim ayının sonuna kadar Avrupa genelinde 24 binin üzerinde sipariş alındı. Bu siparişlerin yüzde 22’si ise yeni şarj edilebilir hibrit versiyondan oluştu. Baştan aşağı yenilenen modelin tasarımı ilk görüşte dikkati çekiyor. Bunun yanı sıra yeni Peugeot 308, geniş iç mekan tasarımıyla da arka koltuk kullanıcılarına daha fazla alan sunuyor.

Yeni Peugeot 308, önde dikey imza şeklindeki LED aydınlatmaları ve arkada üç pençeli stop tasarımı ile Peugeot’nun DNA’sını en iyi şekilde yansıtıyor. En güncel i-Cockpit (kompakt direksiyon simidi, yükseltilmiş gösterge ekranı ve yapılandırılabilir düğmelere sahip merkezi dokunmatik ekran) ve sürüş destek sistemleriyle ileri teknolojinin gelmiş olduğu son noktayı temsil eden model, benzinli ve dizel motorlarıyla en yüksek verimliliği sunarken, 180 ve 225 hp’lik seçeneklerle tercih edilebilen şarj edilebilir hibrit versiyonuyla da öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşıTürkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:05
Öğle
12:59
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.