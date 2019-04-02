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Yeni rekor mu geliyor? Antalya'ya turist yağıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Turizmin başkenti Antalya’ya ocak, şubat ve mart aylarında kente gelen turist sayısı 571 bin 207 ulaşırken, milliyetlerine göre dağılımda ise ilk üç sırada Almanya, Rusya ve İngiltere’nin olduğu gözlendi. Aynı zamanda geçen sene ocak ve şubat aylarında kente gelen Polonyalı turist sayısı 6 bin 364’ken, bu senenin aynı dönemine göre ise 13 bin 415’e yükseldi.

Yeni rekor mu geliyor? Antalya'ya turist yağıyor

Geçtiğimiz sezonu yaklaşık 14 milyon turistle kapatan turizmin başkenti Antalya, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. 2018’de tüm zamanların rekorunu kıran Antalya turizminin, 2019 yılı için hedefini 16 milyon olarak belirledi.

Mart ayı sonu itibariyle açıklanan Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, üç ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla 571 bin 207 oldu. 2019 yılının ocak ayında kente gelen turist sayısı 139 bin 307’ken, şubat ayında 152 bin 801’e yükseldi. Mart ayında ise yükselişe geçen rakam 279 bin 97’e ulaşarak, geçen yıla oranla yüzde 5’lik büyüme kaydetti.

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Milliyetlere göre dağılımında ise; ocak ayında kente 36 bin 887 Rus gelirken, 29 bin 596 rakamıyla Almanlar ikinci sırada yer aldı. Şubat ayında ise 43 bin 914 sayısıyla Almanlar ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı 31 bin 499 rakamıyla Ruslar takip etti. Ocak ve şubat aylarında Almanya’dan yüzde 50 artış kaydedildi. Aynı zamanda ocak ve şubat aylarında kente gelen turistlerde İngiltere ve Polonya pazarında artış yaşandığı görüldü.

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Geçen senenin aynı döneminde kente gelen İngiliz sayısı 8 bin 896’ken, bu senenin aynı döneminde 14 bin 324 rakamına ulaştı. 6 bin 364 olan Polonyalı turist sayısı ise 13 bin 415’e yükseldi.

Geçtiğimiz sezon ocak ve şubat aylarında toplam 192 bin 531 turiste ev sahipliği yapan Antalya, bu sene ise bu sayıyı 292 bin 109’a yükseltti.

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Ocak, şubat ve mart ayının toplamına göre geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla 571 bin 207 turist sayısına ulaşıldı. Çok sayıda ülkenin geldiği sezonda ilk 5 sırayı Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya ve İran’ın aldığı gözlendi.

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Geçtiğimiz sezona göre Alman turistlerdeki yükseliş yüzde 8’i bulurken, Rusya’da ise yüzde 74’lük bir artış kaydedildi. (İHA)

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