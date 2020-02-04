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Yeni rekortmen Ay, Batman’ın gururu oldu

BATMAN HABERLERİ  | 04.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında 36 yıllık Türkiye rekorunu egale eden Batmanlı milli sporcu Mizgin Ay, memleketi Batman’da gurur kaynağı oldu.İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda gerçekleştirilen ve 2 gün süren yarışmanın ilk gününde Batmanlı Milli sporcu Mizgin Ay, 60 metrede 25 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekoruna imza attı.

Yeni rekortmen Ay, Batman’ın gururu oldu

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında 36 yıllık Türkiye rekorunu egale eden Batmanlı milli sporcu Mizgin Ay, memleketi Batman’da gurur kaynağı oldu.
İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda gerçekleştirilen ve 2 gün süren yarışmanın ilk gününde Batmanlı Milli sporcu Mizgin Ay, 60 metrede 25 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekoruna imza attı. Bu yılki ilk yarışında 7.37’lik en iyi derecesini 7.32’ye indiren Mizgin, 1995’te Aksel Gürcan tarafından 7.45 ile kırılan 23 yaş altı Türkiye rekorunu da aşağı çekti. Şampiyonanın ikinci gününde koşulan 200 metre rekor denemesinde milli atlet Mizgin Ay, 24.08’lik derecesiyle bu dalda 36 yıllık Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Mizgin, böylelikle 1984 yılında Sofya’da Semra Aksu tarafından 24.40’lık dereceyle kırılan ve Türkiye salon rekorları listesinde adını en üst sıraya yazdırdı.

Yeni rekortmen Ay, Batman’ın gururu oldu

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:23
Akşam
17:48
Yatsı
19:05

Batman Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Mizgin Eczanesi
Merkez
Roza Eczanesi
Merkez
Yeni Meydan Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Çarşı Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
Sason
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