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  4. Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti! Aslı Enver derin göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti! Aslı Enver derin göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

13.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan ile yaşadığı beraberliği geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Önder Öztarhan'ın ailesi ile de tanıştıran ve evlilik sürecinde ilerlediği bilinen isim, ayrılığın ardından iş insanı Berkin Gökbudak ile görüntülenmişti. Enver, son olarak derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi.

Yeni sevgilisiyle görüntülenmişti! Aslı Enver derin göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Aylar önce tatilde yan yana görüntülenen uzun süre sonra birlikteliklerini kabul eden Aslı Enver ile Önder Öztarhan çifti geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. İlk kez Alaçatı'da birlikte görüntülenen ve evlilik için hazırlıklarını sürdürdüğü bilinen çiftin ayrılığı duyanları üzmüştü. Ünlü çift ayrılık sonrası farklı isimlerle görüntülenmişti.

ASLI ENVER'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri gibi pek çok yapımda rol alan oyuncu Aslı Enver, evlilik hazırlığı yaptığı Öztarhan'ı ayrılık sonrası takipten de çıkarmıştı.

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Şimdilerde hayatından kesitler paylaşmaya devam eden ve sosyal medyada oldukça aktif olan isim, derin göğüs dekolteli pozuyla görenleri büyüledi.

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Enver, geçtiğimiz günlerde bikinili tatil pozunu paylaşmış ve sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni almıştı.

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Önder Tiryaki, Dilara Aksüyek, Bige Önal gibi pek çok farklı isim de ünlü oyuncuya yorumda bulunmuştu.

İşte Aslı Enver'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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İstanbullu Gelin dizisi Aslı Enver Oyuncu evlilik sevgilisi ünlü oyuncu
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