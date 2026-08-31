Yeni sezonda Süper Lig'de ilk yol ayrımı Gaziantep FK'da! Çağdaş Atan mı geliyor?

Kırmızı-siyahlı kulüp, Rumen teknik adam Mirel Radoi ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetim, boşalan koltuk için vakit kaybetmeden Çağdaş Atan ile görüşmelere başladı.

YOLLAR AYRILDI!

Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK'da teknik direktör Mirel Radoi dönemi resmen kapandı. Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen 45 yaşındaki Rumen teknik adam ile yollarını ayırma kararı alan kırmızı-siyahlı yönetim, vakit kaybetmeden yeni hoca arayışlarına yöneldi.

ÇAĞDAŞ ATAN SESLERİ YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Radoi ayrılığının hemen ardından teknik direktörlük koltuğu için kolları sıvadı. Son olarak Konyaspor'u çalıştıran 46 yaşındaki tecrübeli teknik adam Çağdaş Atan ile görüşmek üzere İstanbul'a giden Başkan Yılmaz'ın, başarılı çalıştırıcı ile büyük oranda anlaşma sağlaması bekleniyor.

Takımın başına geçtiği günden bu yana istenen performansı sahaya yansıtamayan Mirel Radoi yönetimindeki Gaziantep FK, taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Yönetim, ligdeki gidişatı riske atmamak adına erken bir hamle yaparak kan değişimi kararı aldı. Çağdaş Atan ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Gaziantep FK'da Mirel Radoi dönemi kısa sürerken, kırmızı-siyahlı camia şimdi Çağdaş Atan önderliğinde ligde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Resmi imzaların atılmasıyla birlikte takımın yeni sezondaki hedefleri doğrultusunda çalışmalar hız kazanacak.