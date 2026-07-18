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Yeni sezonda yoklar! Galatasaray 4 ismi TFF'ye bildirmedi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, TFF'ye bildirdiği oyuncu listesine 4 oyuncuyu dahil etmedi. İşte detaylar...

Yeni sezonda yoklar! Galatasaray 4 ismi TFF'ye bildirmedi
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'da yeni sezon planlaması doğrultusunda kadro yapılanması sürerken, ayrılması beklenen isimlerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu oyuncu listesinde dört futbolcuya yer vermedi.

DÖRT OYUNCU LİSTE DIŞINDA KALDI

Yeni sezonda yoklar! Galatasaray 4 ismi TFF ye bildirmedi 1

Galatasaray'ın TFF'ye ilettiği listede Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı bulunmadı. Bu karar, söz konusu oyuncuların yeni sezon planlamasında düşünülmediği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

ÜÇ İSİM GEÇEN SEZON KİRALIK OYNADI

Yeni sezonda yoklar! Galatasaray 4 ismi TFF ye bildirmedi 2

Liste dışında kalan futbolculardan Victor Nelsson, Elias Jelert ve Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirmişti. Metehan Baltacı da TFF'ye bildirilen kadroda kendisine yer bulamadı.

AYRILIK BEKLENTİSİ

Yeni sezonda yoklar! Galatasaray 4 ismi TFF ye bildirmedi 3

Galatasaray'da kadroya alınmayan dört oyuncunun da yaz transfer dönemi sona ermeden takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu isimlerin geleceğiyle ilgili çalışmalarını transfer süreci boyunca sürdürmesi öngörülüyor.

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