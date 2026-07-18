Yeni sezonda yoklar! Galatasaray 4 ismi TFF'ye bildirmedi

Galatasaray'da yeni sezon planlaması doğrultusunda kadro yapılanması sürerken, ayrılması beklenen isimlerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu oyuncu listesinde dört futbolcuya yer vermedi.

DÖRT OYUNCU LİSTE DIŞINDA KALDI

Galatasaray'ın TFF'ye ilettiği listede Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı bulunmadı. Bu karar, söz konusu oyuncuların yeni sezon planlamasında düşünülmediği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

ÜÇ İSİM GEÇEN SEZON KİRALIK OYNADI

Liste dışında kalan futbolculardan Victor Nelsson, Elias Jelert ve Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirmişti. Metehan Baltacı da TFF'ye bildirilen kadroda kendisine yer bulamadı.

AYRILIK BEKLENTİSİ

Galatasaray'da kadroya alınmayan dört oyuncunun da yaz transfer dönemi sona ermeden takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu isimlerin geleceğiyle ilgili çalışmalarını transfer süreci boyunca sürdürmesi öngörülüyor.