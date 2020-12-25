Yeni simit arabalarını esnafa teslim edildi

Bilecik’te değişik noktalarında vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmetin sunulacağı yeni simit arabalarını esnafa teslim etti.

Tarihi Saat Kulesi önünde esnaf ile bir araya gelen Başkan Semih Şahin, yeni ve tek tip esnaf araçlarının Bilecik’e ve esnafına hayırlı olması temennisinde bulundu. Bilecik’in her alanda çehresini değiştirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Şahin, "Bilecik’in çehresini ağır ağır değiştiriyoruz. Parkın açılışından sonra şimdi de ilimizin birçok noktasında vatandaşlarımıza hizmet verecek olan simit arabalarını yeniledik. Bu tür çalışmalar ile Bilecik’imizin her alanda yeni ve modern bir kimliğe kavuşmasını sağlayacağız. Bilecik’e ait simit arabaları olacak, Bilecik’e ait kaldırımlar olacak, Bilecik’e ait parklar olacak. Bu çalışma bu adımlardan birisi. Şu ana kadar 11 kişi başvurduğu için 11 adet aracımızı hazırladık. Bundan sonra da ihtiyaçlara göre bu tür araçların sayısını artıracağız. Önlüklü, hijyen kurallarına dikkat edecek şekilde vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli hizmet sunacağız. Bundan sonra Bilecik’imizin simit arabaları bu şekilde olacak. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Simit arabalarını teslim alan esnaf ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan Şahin’e teşekkür etti.

