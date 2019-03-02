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Yeni sosyal medya akımı: Bebek peynirlemek

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

Her şey bir adamın küçük kardeşinin suratına bir dilim peynir fırlatmasıyla başladı. Bebeğin verdiği komik tepki internet aleminde kısa sürede viral olurken, 'bebek peynirlemek' sosyal medyada çığ gibi büyüyerek bir akıma dönüştü.

Her şey perşembe günü sosyal medyayı sallayan bir video ile başladı. Videoda, bir sosyal medya kullanıcısı mama sandalyesinde herşeyden habersiz oturan bir bebeğin suratına, bebeğin suratının yarısını kaplayacak büyüklükte bir dilim peynir fırlattı. Bebek ne olduğunu şaşırdı ve o komik ifade kameralara yansıdı. Bu anları Twitter hesabında paylaşan kullanıcı böylece bir akım başlatmış oldu.

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Kısa süre içinde çok sayıda kullanıcı etraflarındaki bebeklerin suratına dilimlerce peynir yapıştırarak bu garip anları sosyal medyada paylaşmaya başladı.

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Sosyal medya benzer akımlara sıklıkla ev sahipliği yapıyor. Bundan önce ünlü yıldızlar yere düştükleri an çektirdikleri fotoğraflarla 'falling stars' akımını başlatmışlardı.

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Anahtar Kelimeler:
peynir bebek akım

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