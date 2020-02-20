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Yeni stat gelecek sezon hizmete girecek

ADANA HABERLERİ  | 20.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, inşası son aşamaya gelen yeni stadın önümüzdeki sezonda hizmete gireceğini söyledi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’ın yanı sıra il başkan yardımcılarıyla birlikte, Merkez Sarıçam ilçesinde 102 dönüm arsanın 43 dönümü üzerinde yükselen yeni stadyumu gezen Başkan Ay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Değişen UEFA kriterlerinden dolayı çatısında yapılan değişiklik sebebiyle inşaatı uzayan 33 bin kişi kapasiteli stadın tribünlerinden soyunma odalarına kadar bütün bölümlerini gezen Başkan Ay, "Çatısı tamamlanan stadımızda çim yerleştirme ve koltuk montajına başlanıyor.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, inşası son aşamaya gelen yeni stadın önümüzdeki sezonda hizmete gireceğini söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’ın yanı sıra il başkan yardımcılarıyla birlikte, Merkez Sarıçam ilçesinde 102 dönüm arsanın 43 dönümü üzerinde yükselen yeni stadyumu gezen Başkan Ay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Değişen UEFA kriterlerinden dolayı çatısında yapılan değişiklik sebebiyle inşaatı uzayan 33 bin kişi kapasiteli stadın tribünlerinden soyunma odalarına kadar bütün bölümlerini gezen Başkan Ay, "Çatısı tamamlanan stadımızda çim yerleştirme ve koltuk montajına başlanıyor. Önümüzdeki sezona hazır olacak. Adanamız muhteşem bir esere daha kavuşuyor. Adanamıza çok yakışacak olan yeni stadyumumuzu ziyaretimde hemşehrilerimiz ve şehrimiz adına gurur duydum" dedi.
Son teknolojiyle donatılan stat, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) kriterlerine uygun olarak yapılıyor. 33 bin kişi kapasiteye sahip stadın, çatı kaplaması tamamlandı. İnşaatı üstlenen firma önümüzdeki ay stadı teslim edecek. Bundan sonraki süreçte çim yerleştirme çalışmalarına ve koltuk montajına başlanacak.
Yeni stadyumda, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 104 turnike, basın ve VIP tribün yer alıyor.

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