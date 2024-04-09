Yeni taraftar deneyim platformu Fanself, Fenerbahçe'nin resmi iş ortakları arasına katıldı

Fenerbahçe taraftarları, kulübün yeni iş ortağı Fanself'in platformu sayesinde, sporcuların imzalı formalarına "kişiselleştirme" seçeneği ile erişme imkanı bulacak. Dünyada ilk kez Fenerbahçe Spor Kulübü ile Fanself ortaklığında gerçekleşecek bu proje, taraftarlara yeni bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

FANSELF HAKKINDA

Sporseverlere; sporcu hatıralarına erişim deneyimi sunan ve kulüpler ile taraftarlar arasındaki bağı güçlendiren bu platform, sporun birleştirici gücünü iyiliğe dönüştürmeyi hedefleyen bir yer sağlayıcıdır.

2024 yılında kurulmuş olan Fanself, global vizyonuyla tüm dünyada bir ilki gerçekleştirmek için yola çıkmış ve ilk adım olarak dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü ile işbirliğine girmiştir. Taraftarlara, hayranı oldukları sporcuların imzalı ürünlerini “Kişiselleştirme” seçeneğiyle sunan fanself, onlara hayatları boyunca unutulmayacak bir deneyimi sunarken bu deneyim imkanıyla da dünyada bir ilki gerçekleştirmektedir.





