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Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi belli oldu! Kuralı değiştiriyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.07.2024 08:15
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Ankara’da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonuçlarının ardından, İbrahim Hacıosmanoğlu başkan seçildi. Hacıosmanoğlu'nun seçilmesinin ardından ilk icraatının yabancı sınırını değiştirmek olduğu öğrenildi.

Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi belli oldu! Kuralı değiştiriyor...

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. 281 delege tarafından kullanılan oyun 134’ünü İbrahim Hacıosmanoğlu, 129’unu Mehmet Büyükekşi alırken 18 oy geçersiz sayıldı. Buna göre; İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF’nin yeni başkanı oldu.

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YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

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Genel Kurulda gerçekleştirilen yönetim kurulu seçiminde ise İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulu 121, Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesi ise 71 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

İLK İŞİ YABANCI SINIRI

Seçimden önce yaptığı konuşmalarda, yabancı sınırını değiştireceğini söyleyen Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatının bu olacağı öğrenildi. Kısa süre içinde yeni yabancı sınırını duyurması beklenen Hacıosmanoğlu yönetiminin, sınırı artıracağı ifade edildi.

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tff yabancı kuralı yabancı sınırı
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