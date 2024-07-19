Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi belli oldu! Kuralı değiştiriyor...

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. 281 delege tarafından kullanılan oyun 134’ünü İbrahim Hacıosmanoğlu, 129’unu Mehmet Büyükekşi alırken 18 oy geçersiz sayıldı. Buna göre; İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF’nin yeni başkanı oldu.
Genel Kurulda gerçekleştirilen yönetim kurulu seçiminde ise İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulu 121, Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesi ise 71 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı.
Seçimden önce yaptığı konuşmalarda, yabancı sınırını değiştireceğini söyleyen Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatının bu olacağı öğrenildi. Kısa süre içinde yeni yabancı sınırını duyurması beklenen Hacıosmanoğlu yönetiminin, sınırı artıracağı ifade edildi.