SPOR

Yeni transfer Falcao, Brugge maçında yalnız kaldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, orta sahadan ve kanatlardan istediği topu alamayınca yalnız kaldı. Kolombiyalı yıldız golcü, "Hem takımın bana hem benim takıma alışmam için zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Aslan'ın yeni golcüsü Radamel Falcao için Brugge'de verimli bir akşam olmadı. Kolombiyalı yıldız, istediği topları alamayınca beklentilerin altında kaldı. Bu arada Falcao'yu izlemek için ülkesi Kolombiya'dan gazeteciler de Brugge maçına geldi.

DİAGNE ETKİSİZDİ

Maçtan önce Galatasaray'ın yedek kulübesine gelerek eski hocalarıyla hasret gideren Mbaye Diagne, ikinci yarıda kurtarıcı olarak oyuna dahil oldu. Ancak Senegalli hiçbir varlık gösteremedi.

FALCAO ZAMAN İSTEDİ

Kolombiyalı golcü "Şampiyonlar Ligi'nde her puan değerli. Bundan sonra büyük takımlarla oynayacağız. İyi çalışmamız gerekiyor. Hem takımın bana hem benim takıma alışmam için zamana ihtiyaç var" dedi.

DÜN GECE FALCAO

Topla buluşma: 40
Şut: 2
İsabetli Şut: 0
İsabetli Pas Yüzdesi: 70,8
İkili Mücadele: 19
Kazanılan İkili Mücadele: 6

Geçmişten günümüze 23 Nisan kutlamalarıGeçmişten günümüze 23 Nisan kutlamaları
Galatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandıGalatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandı
Falcao beraberliği yorumladı!Falcao beraberliği yorumladı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
falcao Spor Toto Süper Lig Şampiyonlar Ligi brugge

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Terim'den 'sicil' cevabı! Flaş sözler

Terim'den 'sicil' cevabı! Flaş sözler

Devler Ligi'nde gecenin maçında PSG şov yaptı

Devler Ligi'nde gecenin maçında PSG şov yaptı

G.Saray Devler Ligi'ne puanla başladı!

G.Saray Devler Ligi'ne puanla başladı!

Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni transfer Falcao, Brugge maçında yalnız kaldı

İşte Falcao'yu yalnız bırakan olay

Galatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandı

Galatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandı

Radamel Falcao beraberliği yorumladı!

Falcao beraberliği yorumladı!

Feghouli ve Luyindama'dan Club Brugge değerlendirmesi

Feghouli ve Luyindama'dan Club Brugge değerlendirmesi

Abdurrahim Albayrak'tan flaş Diagne açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan flaş Diagne açıklaması

Ryan Donk: Türkiye'de her şey olabilir

'Türkiye'de her şey olabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.