SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Yeni transfer görücüye çıktı! Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında da hata yapmadı... Sarı-Lacivertliler Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Portekiz Ligi ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler Mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Portekiz'de 2'de 2 yaptı. İşte detaylar...

Yeni transfer görücüye çıktı! Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında da hata yapmadı... Sarı-Lacivertliler Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup etti
Berker İşleyen

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya geldi.

İlk hazırlık maçında Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1 ile geçen Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmadan da 2-0'lık galibiyetle ayrılırken moral depoladı.

KENDİ KALESİNE ATTI

Yeni transfer görücüye çıktı! Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında da hata yapmadı... Sarı-Lacivertliler Uniao de Leiria yı 2-0 mağlup etti 1

Sarı-Lacivertliler'in galibiyet golünü Ze Vitor 57. dakikada kendi kalesine attı.

İRFAN CAN NOKTAYI KOYDU

Yeni transfer görücüye çıktı! Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında da hata yapmadı... Sarı-Lacivertliler Uniao de Leiria yı 2-0 mağlup etti 2

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin ayağından geldi.

YENİ TRANSFER 11'DE BAŞLADI

Yeni transfer görücüye çıktı! Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında da hata yapmadı... Sarı-Lacivertliler Uniao de Leiria yı 2-0 mağlup etti 3

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Archie Brown karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 62 dakika sahada kaldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takımda kimse kalmadı! G.Saray'da 18 ayrılık birdenTakımda kimse kalmadı! G.Saray'da 18 ayrılık birden
Galatasaray'da korkutan sakatlık! Yerde hareketsiz yattı, sedyeyle oyundan alındıGalatasaray'da korkutan sakatlık! Yerde hareketsiz yattı, sedyeyle oyundan alındı
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da korkutan sakatlık! Yerde hareketsiz yattı, sedyeyle oyundan alındı

Galatasaray'da korkutan sakatlık! Yerde hareketsiz yattı, sedyeyle oyundan alındı

İran'dan 'nükleer' kararı! Görüşmeler İstanbul'da olacak: Tarih belli oldu

İran'dan 'nükleer' kararı! Görüşmeler İstanbul'da olacak: Tarih belli oldu

Hepsinde aynı belirtiler ortaya çıktı, hastaneye kaldırıldılar: Sayının artması bekleniyor

Hepsinde aynı belirtiler ortaya çıktı, hastaneye kaldırıldılar: Sayının artması bekleniyor

Ve sonunda açıkladılar: Victor Osimhen Galatasaray'da! İşte sözleşme şartları..

Ve sonunda açıkladılar: Victor Osimhen Galatasaray'da! İşte sözleşme şartları..

G.Saray hazırlık maçında hata yapmadı!

G.Saray hazırlık maçında hata yapmadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.