Yeni transfer görücüye çıktı! Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında da hata yapmadı... Sarı-Lacivertliler Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup etti

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya geldi.

İlk hazırlık maçında Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1 ile geçen Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmadan da 2-0'lık galibiyetle ayrılırken moral depoladı.

KENDİ KALESİNE ATTI

Sarı-Lacivertliler'in galibiyet golünü Ze Vitor 57. dakikada kendi kalesine attı.

İRFAN CAN NOKTAYI KOYDU

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin ayağından geldi.

YENİ TRANSFER 11'DE BAŞLADI

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Archie Brown karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 62 dakika sahada kaldı.