Yeni transferin eşi, paylaşımıyla Fenerbahçe'ye 'merhaba' dedi! Edin Dzeko'nun hayat arkadaşı Amra Dzeko'nun gönderisine beğeni yağdı...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı - lacivertliler; Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe, Inter'le sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Dzeko ile 2 yıllık kontrat imzalamıştı.

Bosnalı golcünün eşi Amra Dzeko, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sarı - lacivertli formayı giyen Amra, paylaşımıyla Fenerbahçe'ye 'Merhaba' dedi.

Amra Dzeko'nun Instagram gönderisine Fenerbahçeli taraftarlardan beğeni ve yorum yağdı.



