Yeni yasaklar vatandaşları manava yöneltti

"Vatandaş C vitamini arıyor"

Kış günlerinde manavlarda bulunan tüm meyvelere talep olsa da virüs nedeniyle vatandaşlar en çok C vitamini içeren meyvelerini arıyor. Bu konuda konuşan diğer bir manav Emin Özkaya, “Kışlık meyvelere talep hızlandı. Korona hastalığı nedeniyle millet meyvelere çok düşkün oldu. Evde kalırken meyveler daha çok tüketmeye başladı. Kışlık olarak gelebilecek tüm meyveler geldi. Bunlar arasında mandalina, greyfurt, portakal, limon, kivi gibi C vitamini içeren bütün meyveler diğerlerine göre hızlı bir şekilde satılıyor. Bunun yanı sıra ayva, nar, elma çeşitleri, kış armudu, deveci armudu, kestane gibi ürünlere de talepler var. Ama dediğim gibi vatandaş C vitaminli meyveleri daha çok arıyor” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar pahalı”

Kış meyvelerinin fiyatları hakkında konuşan manav Hakan Araz ise bu sene fiyatların gerçekten pahalı olduğunu dile getirdi. Manav Araz, “Vatandaşlar meyve alıyorlar ama fiyatlar gerçekten pahalı. Yani geçmiş yıllarda 2-3 liraya sattığımız meyveler şimdi çıktı 6-7 liraya. Bu da arz- talep meselesidir. Çünkü şu an talep var ama ürün az. Meyveler daha çok yurtdışına gönderiliyor. Oralardan da talep çok çünkü. Bu nedenle Türkiye’de fiyatlar biraz pahalı şu an. Ama alan var mı? Evet var. Alıcı eksik olmuyor. Ancak şöyle bir durum var. Daha önce 5 kilo alan artık 2-3 kilo alıyor. Kışlık meyve olarak gelmeyen meyve kalmadı. Ama portakal, armut gibi bazı ürünlerin bollaşacağını bekliyoruz. Bollaşınca da fiyatlar düşecektir” diye anlattı.