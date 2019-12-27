Yeni yıl için beslenme programı: Ciğer yiyin, paça çorbası için

Yeni yılla birlikte sağlık reformu yapın diyen Dr. Ümit Aktaş, “Yaşam enerjinizi çalan, sizi hasta eden beslenme yanlışlarıdır. Yeni yıl ile birlikte bir karar alın ve sağlığınızı bozan beslenme alışkanlıklarınızı geride bırakın” dedi ve önerilerini sıraladı.

AMBALAJLI GIDALARDAN UZAK DURUN

Tip 2 Diyabet, kanser, romatizmal hastalıklar gibi birçok sağlık sorunu, her gün artıyor. Endüstriyel olarak üretilmiş gıdalar ana besin kaynağı oldukça da bu böyle devam edecek. Yeni yılda basit ama son derece etkili bir kurala uyarak hastalıklardan korunun. Besinleri doğada oldukları gibi tüketin. Rafine edilmiş, katkı maddeleriyle lezzeti artırılmış, cazip ambalajlara bürünmüş gıdalardan uzak durun.

GLÜTENİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Sorununuz ister hâlsizlik, ister diyabet olsun ilk yapmanız gereken ekmeği, böreği, çöreği hayatınızdan çıkarmaktır. Bu kararı on beş gün denediğinizde pozitif değişimi hissedeceksiniz. Enerjiniz artacak, daha zinde hissedecek, saatler boyu hiç acıkmadığınızı göreceksiniz. Glütenle ilgili olmadığını düşündüğünüz pek çok şikâyetiniz kendiliğinden düzelecek. Böyle beslenmeye devam ederseniz de ileride sizi bekleyen pek çok hastalığın önünü keseceksiniz. Çünkü insanoğlu, glüten molekülünü sindiremiyor. Değişim için hasta olmayı beklemeyin. Hastalıkları önlemek tedavi etmekten çok daha kolaydır, unutmayın.