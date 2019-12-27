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  4. Yeni yıl için beslenme programı: Ciğer yiyin, paça çorbası için

Yeni yıl için beslenme programı: Ciğer yiyin, paça çorbası için

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Yeni yıl; yeni planlar, yeni amaçlar ve hedefler demek bizler için... Bu yıl sağlığınız için bir şeyler yapmak istiyorsanız Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın önerilerine kulak verin. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Beslenmenizdeki değişikliklerle kronik hastalıklardan korunun, daha sağlıklı, zinde ve ilaçsız bir yaşamı kucaklayın” dedi. İşte yeni yıl için beslenme programı.

Yeni yıl için beslenme programı: Ciğer yiyin, paça çorbası için

Yeni yılla birlikte sağlık reformu yapın diyen Dr. Ümit Aktaş, “Yaşam enerjinizi çalan, sizi hasta eden beslenme yanlışlarıdır. Yeni yıl ile birlikte bir karar alın ve sağlığınızı bozan beslenme alışkanlıklarınızı geride bırakın” dedi ve önerilerini sıraladı.

AMBALAJLI GIDALARDAN UZAK DURUN

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Tip 2 Diyabet, kanser, romatizmal hastalıklar gibi birçok sağlık sorunu, her gün artıyor. Endüstriyel olarak üretilmiş gıdalar ana besin kaynağı oldukça da bu böyle devam edecek. Yeni yılda basit ama son derece etkili bir kurala uyarak hastalıklardan korunun. Besinleri doğada oldukları gibi tüketin. Rafine edilmiş, katkı maddeleriyle lezzeti artırılmış, cazip ambalajlara bürünmüş gıdalardan uzak durun.

GLÜTENİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Sorununuz ister hâlsizlik, ister diyabet olsun ilk yapmanız gereken ekmeği, böreği, çöreği hayatınızdan çıkarmaktır. Bu kararı on beş gün denediğinizde pozitif değişimi hissedeceksiniz. Enerjiniz artacak, daha zinde hissedecek, saatler boyu hiç acıkmadığınızı göreceksiniz. Glütenle ilgili olmadığını düşündüğünüz pek çok şikâyetiniz kendiliğinden düzelecek. Böyle beslenmeye devam ederseniz de ileride sizi bekleyen pek çok hastalığın önünü keseceksiniz. Çünkü insanoğlu, glüten molekülünü sindiremiyor. Değişim için hasta olmayı beklemeyin. Hastalıkları önlemek tedavi etmekten çok daha kolaydır, unutmayın.

LEBLEBİ GİBİ İLAÇ İÇMEYİN

Sizi hasta eden beslenme modelinizi geride bırakın. Şekeri, tatlıyı, ekmeği, işlenmiş yiyecekleri hayatınızdan çıkarın. Diyetve light adıyla satılan ürünlerden uzak durun. Yağı azaltılmış, bunun yerine kimyasallarla, şekerle doldurulmuş bu ürünler zayıflatmaz aksine kilo aldırır, hasta eder. Leblebi gibi ilaç içmeyin. Halsiz, bitkin ve mutsuz bir hayatı geride bırakın. Doğru beslendiğinizde yaşamı mutlu yaşamak için enerjiniz olacak!

CİĞER YİYİN, PAÇA ÇORBASI İÇİN

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Bitkilerin, baharatların şifalı gücünden faydalanın, cömertçe kullanın. Sebzeve meyveleri sadece mevsiminde tüketin. Sızma zeytinyağı ve tereyağı bizim faydalı yağlarımızdır, sağlığınızı korur, bolca tüketin.

Protein kaynaklarınızı özenle seçin. Merada otlayan hayvanın, serbest gezen tavuğun etini, yumurtasını tercih edin. Ciğer yiyin, paça çorbası için, yemeklerinizi kemik suyuyla pişirin. Sofranızdan probiyotik zengini ev sirkesini, ev turşusunu eksik etmeyin. D vitamini değerinizi ölçtürün, gerekiyorsa takviye alın.

Günümüz besinlerinde omega-3 miktarı çok az olduğu için omega-3 takviyesi alın. Hiçbir şey yapamıyorsanız, evde yoğurt mayalayın!

BİR HAFTALIK DETOKS KÜRÜ

Yeni yıla girerken bir haftalık detoks kürüyle vücudunuzu toksinlerden, modern yaşamda maruz kaldığınız ağır metallerden arındırın.

Kahvaltı: Şekersiz yeşil çay, 20 adet zeytin, kahvaltı salatası (mevsim yeşillikleri, zeytinyağı, limon suyu ve ev yapımı elma sirkesiyle hazırlayın), 3 adet ceviz, 3 adet kuru kayısı, 10 adet badem

Ara öğün: Bir bardak detoks içeceği

Öğle yemeği: Haftada 4 gün 1 porsiyon kuru bakliyat, Haftada 3 gün 1 porsiyon sebze yemeği Salata, 3 adet ceviz

Ara öğün: Bir bardak detoks içeceği

Akşam yemeği: 1 kase çorba, 1 porsiyon sebze yemeği, salata, 1 yemekkaşığı keten tohumu

Ara öğün: Bir bardak detoks içeceği

DETOKS İÇECEĞİ TARİFİ

Malzemeler:
Bir adet orta boy havuç
Bir adet küçük boy kırmızı pancar
10 sap taze ıspanak
Bir kereviz sapı
Bir portakal
2 parmak büyüklüğünde taze zencefil kökü
Bir limon

Yapılışı:

Bir fincan içme suyunu katı meyve sıkacağından geçirin ve tüketin. Her gün taze olarak hazırlayın.


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