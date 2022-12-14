Yeni yıla Edirne'de girmek isteyen turistler sektöre hareket getirdi

Edirne'de, otellerde yeni yıl rezervasyonlarının hareketliliği yaşanıyor.

Bazı otellerde yurt dışı rezervasyonuyla tam doluluk yaşanırken bazı otellerde ise yarı doluluğa ulaşıldı.

Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır, Balkan ülkelerine yakın coğrafyadaki Edirne'de turistler, yılbaşında otel, restoran ve kafelerde yapılacak programlar için günler öncesinde rezervasyon yaptırmaya başladı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5-6 yıldır yılbaşlarında Edirne'nin Balkanlar'dan gelen misafirleri ağırladığını söyledi.

Grupların dışında, yılbaşı için bireysel rezervasyonların da yapıldığını belirten Balta, "Misafirlerimizi hem esnaf hem de gümrük kapılarımızdan geçişte memurlarımız olarak güler yüzle ağırlayacağız. Yerli, yabancı misafirlerimizin huzurlu bir gece geçirmelerini, 2023'ü güzel şekilde karşılamalarını sağlayacağız." dedi.

İşletmelerin yılbaşı için konaklamalı organizasyonlar sunacağını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Yılbaşında bir turizm hareketliliği yaşanacak, bazı tesislerimiz yüzde 100 dolu, bazılarımız yarı seviyede dolu. Hazırlıklarımız devam ediyor. İşletmelerimiz fiyat politikasında da hassasiyet gösterirse seviniriz. Geçmiş dönemlerde bazı nahoş hikayeler duyduk. Bu konuyla ilgili denetleme ve şikayet mekanizmaları açıktır. Vatandaşlarımız beğenmedikleri veya fazla bir şey gördükleri zaman gerek Kültür ve Turizm Bakanlığına gerek belediyeye gerek Ticaret İl Müdürlüğüne, satın aldıkları hizmetin belgesini sunarak başvurabilirler."

"REZERVASYONLAR BAŞLADI"

Kentte otel sahibi Kemal Kılıç da Edirne'nin sınır kenti olması dolayısıyla Bulgaristan ve Yunanistan'dan turist aldığını anlattı.

Otel, restoran ve kafelerin yılbaşı için hazırlık yaptığını dile getiren Kılıç, özellikle Bulgaristan'dan gelecek misafirlerin yeni yıla Edirne'de girmek için rezervasyonlar yaptırdığını söyledi.

Yabancı turistler açısından Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de de yılbaşı hareketliliği yaşanacağını anlatan Kılıç, "Rezervasyonlar başladı. Hem online kanallardan hem de işletmelerin yurt dışında vermiş olduğu reklamlarla da turistleri Edirne'ye çekmekteyiz. Şu anda özellikle Makedonya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Balkanlar'ın her yerinden Türkiye'ye akın akın misafirler geliyor." diye konuştu.

"EDİRNE TERCİH EDİLEN BİR ŞEHİR"

Kentteki bir otelin Genel Müdürü Can Pekbaş da kente gelecek olan misafirlerin güzel bir yılbaşı gecesi geçireceğini belirtti.

Otellerinde işletme olarak iki gece konaklamalı bir program hazırladıklarını anlatan Pekbaş, "Edirne tercih edilen bir şehir, rezervasyonlar yapılıyor. Salgın sürecinde insanlar eve kapandılar. Salgından sonra rahat rahat yapılacak bir yılbaşı etkinliği olacak. Bu nedenle daha da dolu geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

Otel sahibi Bülent Öniz ise Edirne'nin yılbaşına hazır olduğunu ifade etti.

Yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonlar yaptırdığını anlatan Öniz, "Özellikle son iki yıldır Bulgaristan vatandaşları konaklama sektörüne ilgi gösteriyor. Edirne'miz yurt dışından her zaman müşteri çekiyor. Selimiye Meydanı'mız ciddi bir restorasyondan sonra çok güzel bir hale geldi. Özellikle orasını görmek için gelen birçok insan var. Balkanlar'dan, Amerika'dan, Avusturya'dan gelen misafirlerimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

OTOGARDA SÜSLENEN OTOBÜS İLGİ ÇEKİYOR

Bu arada kentte hem yerel yönetim hem de işletmelerin yeni yıl hazırlıkları sürüyor.

Edirne Belediyesi işlek caddeleri, işletmeler de yeni yıl konseptiyle dükkanlarını süslüyor.

Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan'ın "2022 Edirne yılı" ve yeni yıl kutlamaları kapsamında, otogarda ışıklandırıp süslettiği, park halindeki otobüs de ilgi çekiyor.

