YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yeni yıla Edirne'de girmek isteyen turistler sektöre hareket getirdi

Yeni yıla Edirne'de girmek isteyen turistler sektöre hareket getirdi

14.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşında otel, restoran ve kafelerde yapılacak programlar için günler öncesinden rezervasyon yaptırılıyor.

Edirne'de, otellerde yeni yıl rezervasyonlarının hareketliliği yaşanıyor.

Bazı otellerde yurt dışı rezervasyonuyla tam doluluk yaşanırken bazı otellerde ise yarı doluluğa ulaşıldı.

Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır, Balkan ülkelerine yakın coğrafyadaki Edirne'de turistler, yılbaşında otel, restoran ve kafelerde yapılacak programlar için günler öncesinde rezervasyon yaptırmaya başladı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5-6 yıldır yılbaşlarında Edirne'nin Balkanlar'dan gelen misafirleri ağırladığını söyledi.

Grupların dışında, yılbaşı için bireysel rezervasyonların da yapıldığını belirten Balta, "Misafirlerimizi hem esnaf hem de gümrük kapılarımızdan geçişte memurlarımız olarak güler yüzle ağırlayacağız. Yerli, yabancı misafirlerimizin huzurlu bir gece geçirmelerini, 2023'ü güzel şekilde karşılamalarını sağlayacağız." dedi.

İşletmelerin yılbaşı için konaklamalı organizasyonlar sunacağını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Yılbaşında bir turizm hareketliliği yaşanacak, bazı tesislerimiz yüzde 100 dolu, bazılarımız yarı seviyede dolu. Hazırlıklarımız devam ediyor. İşletmelerimiz fiyat politikasında da hassasiyet gösterirse seviniriz. Geçmiş dönemlerde bazı nahoş hikayeler duyduk. Bu konuyla ilgili denetleme ve şikayet mekanizmaları açıktır. Vatandaşlarımız beğenmedikleri veya fazla bir şey gördükleri zaman gerek Kültür ve Turizm Bakanlığına gerek belediyeye gerek Ticaret İl Müdürlüğüne, satın aldıkları hizmetin belgesini sunarak başvurabilirler."

"REZERVASYONLAR BAŞLADI"

Kentte otel sahibi Kemal Kılıç da Edirne'nin sınır kenti olması dolayısıyla Bulgaristan ve Yunanistan'dan turist aldığını anlattı.

Otel, restoran ve kafelerin yılbaşı için hazırlık yaptığını dile getiren Kılıç, özellikle Bulgaristan'dan gelecek misafirlerin yeni yıla Edirne'de girmek için rezervasyonlar yaptırdığını söyledi.

Yabancı turistler açısından Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de de yılbaşı hareketliliği yaşanacağını anlatan Kılıç, "Rezervasyonlar başladı. Hem online kanallardan hem de işletmelerin yurt dışında vermiş olduğu reklamlarla da turistleri Edirne'ye çekmekteyiz. Şu anda özellikle Makedonya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Balkanlar'ın her yerinden Türkiye'ye akın akın misafirler geliyor." diye konuştu.

"EDİRNE TERCİH EDİLEN BİR ŞEHİR"

Kentteki bir otelin Genel Müdürü Can Pekbaş da kente gelecek olan misafirlerin güzel bir yılbaşı gecesi geçireceğini belirtti.

Otellerinde işletme olarak iki gece konaklamalı bir program hazırladıklarını anlatan Pekbaş, "Edirne tercih edilen bir şehir, rezervasyonlar yapılıyor. Salgın sürecinde insanlar eve kapandılar. Salgından sonra rahat rahat yapılacak bir yılbaşı etkinliği olacak. Bu nedenle daha da dolu geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

Otel sahibi Bülent Öniz ise Edirne'nin yılbaşına hazır olduğunu ifade etti.

Yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonlar yaptırdığını anlatan Öniz, "Özellikle son iki yıldır Bulgaristan vatandaşları konaklama sektörüne ilgi gösteriyor. Edirne'miz yurt dışından her zaman müşteri çekiyor. Selimiye Meydanı'mız ciddi bir restorasyondan sonra çok güzel bir hale geldi. Özellikle orasını görmek için gelen birçok insan var. Balkanlar'dan, Amerika'dan, Avusturya'dan gelen misafirlerimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

OTOGARDA SÜSLENEN OTOBÜS İLGİ ÇEKİYOR

Bu arada kentte hem yerel yönetim hem de işletmelerin yeni yıl hazırlıkları sürüyor.

Edirne Belediyesi işlek caddeleri, işletmeler de yeni yıl konseptiyle dükkanlarını süslüyor.

Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan'ın "2022 Edirne yılı" ve yeni yıl kutlamaları kapsamında, otogarda ışıklandırıp süslettiği, park halindeki otobüs de ilgi çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 39 kilo 298 gram uyuşturucu ele geçirildiKapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 39 kilo 298 gram uyuşturucu ele geçirildi
‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı
Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı kameraya yansıdıKadını taciz eden şahsa meydan dayağı kameraya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan

Edirne Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
06:52
Sabah
08:26
Öğle
13:13
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:18
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Şoke eden bekarlığa veda! Çırılçıplak koşup kurşunlardan kaçtı

Şoke eden bekarlığa veda! Çırılçıplak koşup kurşunlardan kaçtı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.