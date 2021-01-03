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Yeni yılda sağlık çalışanlarına ulaşım müjdesi

MANİSA HABERLERİ  | 03.01.2021 15:06 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle başlattığı sağlık çalışanlarına ücretsiz servis uygulaması, 2 ay daha uzatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle başlattığı sağlık çalışanlarına ücretsiz servis uygulaması, 2 ay daha uzatıldı. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının mücadelesinin her türlü övgüyü hak ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ücretsiz servis uygulamasının 2 ay daha devam edeceğini söyledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz servis uygulaması sunmuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelindeki sağlık çalışanlarına yönelik sağladığı hizmet ile nöbetçi sağlık personelleri ikametlerinden alınacak şekilde görevli oldukları sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanlarına sağladığı ulaşım desteğinin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre boyunca devam ettirilecek şekilde 2 ay daha uzatıldığı belirtildi. Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede en önemli yerde olduğunu ve mücadelelerinde her türlü övgüyü hak ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Korona virüsle topyekun mücadele halindeyiz. Bu kapsamda her zaman sağlık çalışanlarımızın, esnafımızın, üreticilerimizin ve hemşehrilerimizin yanında olacak çalışmaların içinde olduk. sağlık çalışanlarımıza yönelik başlattığımız ücretsiz servis uygulamamızı da 2 ay daha uzatmayı uygun bulduk. İnşallah el birliğiyle bu salgından kurtulacağız” diye konuştu.

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