Yeni yılı 1350 rakımlı üs bölgesinde elleri tetikte karşıladılar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan güvenlik güçleri, yılbaşında da elleri tetikte nöbet tutuyor.
Irak sınırının sıfır noktasındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçleri, bir an olsun görev başından ayrılmıyor.
PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların devam ettiği Çukurca'da, Kiyeris Tepe Üs Bölgesi'nde görevli özel harekat polisleri, fedakarca vatan savunması yapıyor.
Dondurucu soğukta 1350 rakımlı üs bölgesinde görevli Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri, 2020'ye elleri tetikte girdi.
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