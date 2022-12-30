YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Yeni yılı "Sakin şehir" Taraklı'daki tarihi konaklarda karşılayacaklar

Yeni yılı "Sakin şehir" Taraklı'daki tarihi konaklarda karşılayacaklar

30.12.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (BMDTÖ) "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, tarihi konaklarında ağırladığı misafirlerine yılbaşını doğayla iç içe huzur içinde geçirme imkanı sunuyor.

Tarihi Yunuspaşa Camisi, konakları, Hisar Tepesi, yedi asırlık çınar ağacı, yaylaları ve otantik sokaklarıyla ziyaretçilerin beğenisini kazanan Sakin Şehirler Ağı'na üye ilçede, tarihi konaklar ve otellerde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, BM'den alınan ödül sonrasında ilçeye gelen turist sayısının ikiye katlandığını belirtti.

Yoğun talebe yetişememenin kendilerini üzdüğünü dile getiren Pilavcı, "İnşallah önümüzdeki süreçte restore edilmiş tarihi konaklarımızın, otellerimizin sayısı artacak. Halihazırda öğretmenevimizin restorasyonu bitmek üzere, 30-40 yatak kapasitesi de orada olacak. Bundan sonraki süreçte tarihi konaklarda konaklamak isteyen misafirlerimize daha çok yer bulma şansımız olacak." dedi.

Pilavcı, ilçeye doğal gaz gelmesinin ardından otellerin ısıtmayla ilgili sorunlarının da kalmadığına değinerek, ilçenin tanıtım faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüklerini anlattı.

Taraklı'nın ününün sınırlarını aştığını vurgulayan Pilavcı, "Taraklı artık bizden çıktı. Sosyal medyada turizmle ilgilenen herkes Taraklı'yı öğrendi. İlçenin huzur, dinlenme ve keyif merkezi olduğunu herkes sayfalarında ilan ediyor. Bu, turistik faaliyetler anlamında bize çok değer katıyor. Hem termal tesisler hem de ilçemizdeki oteller ve konakların tamamı yılbaşı gecesi için yüzde yüz dolu." diye konuştu.

TARİHİ KONAKLARDA YÖRESEL LEZZETLER

Hacırıfatlar Konağı işletmecisi Ahmet Emir Genç, konak ve otellerde her yılbaşında olduğu gibi yoğunluk yaşandığını aktardı.

Özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli'ye yakınlıktan dolayı çok fazla misafir ağırladıklarını söyleyen Genç, "Yaz aylarında oldukça fazla ilgi var, biz bu ilgiyi özellikle kış aylarında da artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yılbaşı gibi resmi talilerde, bayramlarda mutlaka rezervasyonlarımız öncesinden doluyor. Bu yıl da doluyuz. Yazın keyfini doya doya çıkardığımız Taraklı, kışın da çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, ilçede kış mevsiminde yağan karla çok keyifli bir ortamın oluştuğuna dikkati çekerek, misafirlerin tarihi konaklarda aynı zamanda keşkek, etli nohut, erişte, makarna ve mantı gibi yöresel lezzetleri tatma imkanı bulduğunu kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkili oluyorSakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkili oluyor
Kırıkkale'de aldıkları eğitimle Çad'a meslek sahibi olarak döneceklerKırıkkale'de aldıkları eğitimle Çad'a meslek sahibi olarak dönecekler
İzmir'de bir kişi parkta ölü bulunduİzmir'de bir kişi parkta ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Taraklı sakin şehir yilbaşi

Sakarya Namaz Vakitleri 30 Aralık Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:06
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:12
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.