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Yeni yılın ilk Cuma namazı tedbirler kapsamında kılındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.01.2021 14:44 | Son Güncelleme

2021 yılının ilk Cuma namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında kılındı.

2021 yılının ilk Cuma namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında kılındı. Kısıtlama gününe denk gelmesine rağmen vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirirken, tedbirler kapsamında bazıları cami avlusunda namazını kıldı.
2021 yılının ilk Cuma namazı kılındı. Yılın ilk gününe denk gelen Cuma namazı için vatandaşlar en yakın camilere adeta koştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pandemi kuralları gereği yürüyerek en yakın camiye gitme izni verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamına sosyal mesafe kuralına uyulurken, cami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar avluda ibadetlerini yerine getirdi. Yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını eda eden vatandaşlar, İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından havadan görüntülendi. İbadetlerini yerine getiren vatandaşlar, bir bir evlerine dağıldı.

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Denizli Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:12
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
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Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
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Merkezefendi
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
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