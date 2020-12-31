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Yeni yılın ilk gününe "yoğurt" kürüyle başlayın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 31.12.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Yeni yılın ilk gününe "yoğurt" kürüyle başlayın

Yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, dengeli ve ölçülü beslenme de önem kazanıyor. Yılbaşı gecesi yeme düzeninde yapılan değişiklikler ve kaçamaklar, vücutta yağ ve ödem oluştururken bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyebiliyor. Yılın ilk günü tüketilen gıdalara daha çok dikkat etmek gerektiğini söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu, "Yılın son gecesinde fazla kaçırdıklarınızı "Yılbaşı Ertesi Detoksu" ile toparlamak mümkün' diyerek tavsiyelerde bulundu.

Pandemi nedeniyle bu yıl evde geçirilmeye hazırlanılan yeni yıl için yemek planları da yapılmaya başlandı. Yılbaşı akşamında tüketilecek besinlere karşı uyarırken, ilerleyen günlerde sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeninin oluşturulabileceğini söyleyen Uzman Diyetisyen Maria Tanoğlu, "Yılbaşı akşamında kaçırdıklarımızı telafi edebilmek için, yeni yılın ilk günlerinde biraz daha kontrollü beslenmek gerekiyor. Hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de yılbaşı akşamı kaçırdığımız besinlerden oluşan fazlalıkları atmak için antioksidan içerikli baharatlara soframızda yer vermeye ve bol su içmeye özen gösterilmeliyiz” diyerek bağışıklık sistemini güçlendiren detoks ve yoğurt kürünü tavsiye etti.

GÜNE PROTEİNDEN ZENGİN BİR KAHVALTI İLE BAŞLANMALI

Yılbaşı akşamında kaçırdıklarımızı telafi edebilmek için, yeni yılın ilk günlerinde biraz daha kontrollü beslenmek gerektiğini dile getiren Tanoğlu, "Güne sıkı bir kahvaltı ile başlanabilir. Yumurta, peynir ya da iki yumurtalı bir omlet ve bol mevsim yeşillikleriyle sıkı bir kahvaltı olabilir. Ancak detoks yaparken kahvaltıda ekmek tüketimini önermiyoruz. Öğle ve akşam öğünlerinde, olabildiğince sebze ağırlıklı beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Sebze yemeği, sebze çorbası olabilir. Pırasa, karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, ıspanak gibi sebzeler tercih edilebilir. Yanında yoğurt, kefir, ayran tüketilebilir" dedi.

Tanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: 'Öğün aralarında, koronavirüsün etkilerinden vücudu daha iyi koruyabilmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için içerisinde zerdeçal, zencefil, karanfil, kekik, karabiber gibi besin maddelerinin bulunduğu detoks ve yoğurtlu kürler tüketilebilir. Bu baharatlar bağışıklık sistemimizi güçlendirirken aynı zamanda yağ yakımını destekleyici özelliğe sahiptir.'

FAZLALIKLARINIZDAN KURTULURKEN BAĞIŞIKLIĞINIZI DA GÜÇLENDİRİN

Yılbaşı ertesi hem ödem attıran hem de bağışıklık sistemini güçlendiren detoks suyunun tüketilmesini tavsiye eden Tanoğlu, yapımını ve faydalarını anlattı. Tanoğlu, uyarılarına şöyle devam etti: 'Yarım demet maydanozun saplarıyla birlikte kullanılmasını tavsiye ediyorum. Maydanoz, İçeriğindeki A, C ve K vitaminleri sayesinde güçlü bir ödem atıcı özelliğine sahip. İlaveten yeşil çay ekleniyor. Yeşil çay yoksa, alternatif olarak kiraz sapı çayı da kullanılabilir. Mutlaka karanfil ve kan şekerini dengelemesi için bir adet çubuk tarçın ilave edilmeli. Bir fındık büyüklüğünde zencefil de eklenmeli. Zencefil anti-inflamatuar bir özelliğe sahiptir. Soğuk algınlığı ve gripte, vücut ısısını yükselterek, vücuttaki toksin maddelerin atılmasında yardımcı oluyor. 2 çay kaşığı kekik ilave edilebilir. Kekiğin içerisindeki karvakrol ve timol sayesinde çok güçlü bir anti-mikrobiyal özelliğe sahip. Son olarak 4 su bardağı kadar su ekleyerek tüm malzemeler kaynatılmalı. Kaynadıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirilip, bütün malzemeleri süzüyoruz. En son ise, bir çay bardağı kadar limon eklenebilir. Tadının daha yumuşak olması tercihinde, bir elma ilave edilebilir. Detoksu, hamileler ve böbrek rahatsızlığı olanlar dışında herkesin günde 2-3 bardak olacak şekilde, 1 hafta boyunca tüketebilir.'

YAĞ YAKICI VE SİNDİRİM DÜZENLEYİCİ ÖZELLİĞE SAHİP

Yağ yakımı için altın yoğurt küründen bahseden Maria Tanoğlu, "Gece uyumadan yarım saat önce tüketilmesini tavsiye ettiği kür için 2 yemek kaşığı kadar yoğurt içine, her birinden tepeleme bir çay kaşığı kadar zerdeçal, zencefil ve karabiber ekliyoruz. Son olarak üzerine yarım limon sıkıyoruz. Bu kür, hardal tadına benzeyen oldukça lezzetli ve etkili bir kürdür. Yağ yakımını sağlarken, bağışıklığı da güçlendirir. Yoğurt güçlü bir kalsiyum kaynağı olarak lipaz enzimini aktif ettiği için yağ yakımını kolaylaştırır. Aynı zamanda sindirim düzenleyici özelliğe de sahiptir. Yapılan çalışmalar da Hint safranı olarak bilinen zerdeçalın etken maddesi olan kurkuminin obezite ile mücadele ettiğini ve bireyleri hipertansiyon, hiperlepidemi, yüksek şeker dediğimiz hiperglisemiden koruduğunu gösteriyor. Karabiberi önermemizin sebebi, içerisindeki piperin maddesi sayesinde zerdeçal içerisinden kurkuminin emilimini yüzde 200 oranında arttırması. Limon ilavesinin sebebi ise C vitamininin yağ oksidasyonunu hızlandırması" dedi.

(DHA)

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