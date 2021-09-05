Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırının ardından terörle mücadele yasaları sertleştirilecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin Auckland kentinde polis gözetimi altındaki bir kişinin bıçaklı saldırı gerçekleştirmesinin ardından terörle mücadele yasalarının sertleştirileceğini söyledi.

BBC'nin haberine göre, Ardern basın toplantısında, "Geleceği değiştirebileceğini bildiğimiz değişiklikleri yapmaya istekli olmalıyız." dedi.

Auckland'deki olayı "terör saldırısı" olarak tanımlayan Ardern, ülkenin terörle mücadele yasasında yapılacak değişikliklerin parlamento tarafından eylül ayı sonuna kadar onaylanmasını umduğunu belirtti.

Değişikliklerin, terör saldırısı planlayanları mahkum etmeyi kolaylaştırması bekleniyor.

- Yeni Zelanda'daki bıçaklı saldırı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 3'ü ağır 6 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından öldürülmüştü.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın "terör saldırısı" olduğunu bildirmişti.

Ardern, terör örgütü DEAŞ'tan "ilham alan" teröristin Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söylemişti.

