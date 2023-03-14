Yeniçağa Gölü’nü korumak için 10 yıllık plan hazırlandı

Bolu’nun Yeniçağa ilçesindeki hayata geçirilecek olan Yeniçağa Gölü Sulak Alan Yönetim Planı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda açıklandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda üniversitelerden uzman isimlerle birlikte yürütülecek proje çerçevesinde göçmen kuşlarında uğrak noktası olan Yeniçağa Gölü ve çevresinin korunması hedefleniyor.

Çalıştaya Bolu Valisi Erkan Kılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile daire müdürleri ve projeyi yürüten uzman ekipler katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Vali Kılıç, Yeniçağa Gölü’nün Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi bu coğrafyanın değerlerinden olduğuna dikkat çekerek, "Dünyada insan sayısı her geçen gün artarken doğayı da hoyrat şekilde kullanıyoruz. Bu da iklim değişikliği gibi olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Hepimiz doğal kaynakları korumak zorundayız. Çevre konusunda ülke olarak duyarlı olmamız lazım" dedi.

Çalıştayda, Yeniçağa Gölü Sulak Alan Yönetim Planının detaylarını anlatan proje koordinatörü Mustafa Tel, "10 yıllık plan olarak ortaya konmuştur. Uygulamada birinci 10 yıllık plan dönemindeki ilk hedef, Yeniçağa Gölü su seviyesini en az 989 metre kotunda tutmak" diye konuştu.

