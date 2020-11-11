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Yenice’de halk pazarı iki hafta kurulmayacak

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 11.11.2020 17:41 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Perşembe günü düzenlenen halk pazarının iki hafta süreyle yapılmayacağı açıklandı.Yenice Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Belediye Başkanlığımız tarafından alınan karar gereği İlçemiz içerisinde görülen korona virüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle İlçemizde Perşembe günleri kurulmakta olan Halk Pazarı iki hafta süreyle kurulmayacaktır.

Yenice’de halk pazarı iki hafta kurulmayacak

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Perşembe günü düzenlenen halk pazarının iki hafta süreyle yapılmayacağı açıklandı.
Yenice Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Belediye Başkanlığımız tarafından alınan karar gereği İlçemiz içerisinde görülen korona virüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle İlçemizde Perşembe günleri kurulmakta olan Halk Pazarı iki hafta süreyle kurulmayacaktır. Her zamankinden daha temkinli davranarak bu salgın hastalığa karşı hep birlikte siper alıp, birlikle mücadele etmeliyiz. Lütfen zaruri ihtiyaçlar dışında evlerimizde kalmaya devam edelim. Dışarıya çıktığımızda mesafe, maske ve hijyen kuralına lütfen uyalım” ifadelerine yer verildi.

Yenice’de halk pazarı iki hafta kurulmayacak

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