YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yeniçeriler Taraftar Derneğinden örnek davranış

Yeniçeriler Taraftar Derneğinden örnek davranış

İZMİR HABERLERİ  | 04.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Aliağaspor FK resmi taraftar grubu olan Yeniçeriler Derneği, ihtiyaç sahibi aileler için hazırladıkları yardım kolilerini Aliağa Belediyesinin “Milletin Ekibi” birimine teslim etti.Gerçekleştirdikleri sosyal projelerle Aliağa halkının takdirini toplayan Yeniçeriler Derneği, taraftarlıktan öte bir seferberlik çalışması gerçekleştirerek, korona virüs mücadelesi kapsamında ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Aliağaspor FK resmi taraftar grubu olan Yeniçeriler Derneği, ihtiyaç sahibi aileler için hazırladıkları yardım kolilerini Aliağa Belediyesinin “Milletin Ekibi” birimine teslim etti.
Gerçekleştirdikleri sosyal projelerle Aliağa halkının takdirini toplayan Yeniçeriler Derneği, taraftarlıktan öte bir seferberlik çalışması gerçekleştirerek, korona virüs mücadelesi kapsamında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Dezenfekte edilen ve içerisinde yağ, şeker, un gibi on iki parça gıda malzemelerinin bulunduğu 100 koli evden çıkmaları kısıtlanan yaşlıların evlerine teslim edildi. Yeniçeriler Derneği Başkanı Mete Vural yaptığı açıklamada, “Emeği geçen tüm üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. ’Evde Kal’ diyoruz ancak imkânı olmayan vatandaşlarımızı da düşünmek zorundayız. Gerçekleştirdiğimiz bu davranışın herkese örnek olmasını diliyoruz. Milletimizin içinde bulunduğu bu zor durumdan hep beraber dayanışmayla çıkacağız. Yeniçeriler yalnızca bir taraftar grubu değil Aliağa’nın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bunun bilincinde olarak sorumluluk projelerimizi devam ettireceğiz. Bu zor zamanlar bitecek ve birbirimize eskisinden daha sıkı sarılacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
13:19
İkindi
16:55
Akşam
19:44
Yatsı
21:03

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

Annesi Kazada Öldü, Başka Canlar Yanmasın Diye Yaya Geçidi İstedi

Annesi Kazada Öldü, Başka Canlar Yanmasın Diye Yaya Geçidi İstedi

İzmir’de Prens Ethem Ve Hande Ak Performansı

İzmir’de Prens Ethem Ve Hande Ak Performansı

Eşi porno sitesinde gördü

Eşi porno sitesinde gördü

Alsancak'taki Silahlı Kavga

Alsancak'taki Silahlı Kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.