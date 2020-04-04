Yeniçeriler Taraftar Derneğinden örnek davranış

Aliağaspor FK resmi taraftar grubu olan Yeniçeriler Derneği, ihtiyaç sahibi aileler için hazırladıkları yardım kolilerini Aliağa Belediyesinin “Milletin Ekibi” birimine teslim etti.

Gerçekleştirdikleri sosyal projelerle Aliağa halkının takdirini toplayan Yeniçeriler Derneği, taraftarlıktan öte bir seferberlik çalışması gerçekleştirerek, korona virüs mücadelesi kapsamında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Dezenfekte edilen ve içerisinde yağ, şeker, un gibi on iki parça gıda malzemelerinin bulunduğu 100 koli evden çıkmaları kısıtlanan yaşlıların evlerine teslim edildi. Yeniçeriler Derneği Başkanı Mete Vural yaptığı açıklamada, “Emeği geçen tüm üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. ’Evde Kal’ diyoruz ancak imkânı olmayan vatandaşlarımızı da düşünmek zorundayız. Gerçekleştirdiğimiz bu davranışın herkese örnek olmasını diliyoruz. Milletimizin içinde bulunduğu bu zor durumdan hep beraber dayanışmayla çıkacağız. Yeniçeriler yalnızca bir taraftar grubu değil Aliağa’nın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bunun bilincinde olarak sorumluluk projelerimizi devam ettireceğiz. Bu zor zamanlar bitecek ve birbirimize eskisinden daha sıkı sarılacağız” ifadelerini kullandı.

