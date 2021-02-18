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"Yeniden Kariyerim CarrefourSA" dijital seminerinde kadınlara yönelik kariyer fırsatları paylaşıldı

18.02.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura: - "CarrefourSA olarak bu yıl 100 market açılışı gerçekleştirmeyi, bu marketlerin en az yüzde 50’sinde kadın yöneticiler istihdam etmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Yeniden İşbaşı Yapan Kadınlar Platformu (YenidenBiz) ile birlikte "Yeniden Kariyerim CarrefourSA" dijital seminerini düzenleyerek çalışma hayatına ara verip geri dönmek isteyen kadınlara yönelik projelerini ve hedeflerini paylaştı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Defne Sarısoy’un gerçekleştirdiği seminerin açılış konuşmalarını CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve YenidenBiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Güçlü Onur yaptı.

CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura da CarrefourSA’nın kadın çalışanlarına sunduğu kariyer fırsatları ve kadın çalışan konusundaki hedeflerini aktardı.

- "Bu yıl açacağımız 100 marketin yüzde 50’sinde kadın yönetici hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, şunları kaydetti:

"Toplam 11 bin çalışanımızın yüzde 35’i, mevcut yöneticilerimizin de yüzde 22’si kadınlardan oluşuyor. CarrefourSA olarak kadınların iş hayatına aktif bir şekilde katılarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını önemsiyoruz. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumların gelişiminde anahtar rol oynadıklarını biliyoruz. Bu bilinçle Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu’nun imzacıları arasında yer alan ilk Türk gıda perakendecisi olarak, ülkemizi küresel arenada gururla temsil ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi doğrultusunda Mağaza Yönetici Adaylığı Programı uyguluyor, CarrefourSA’da minimum 1 yıl çalışıp performansı yüksek olan ve yönetici olma kriterlerimize uygun tüm çalışanlarımıza mağaza müdür yardımcısı olma fırsatı tanıyoruz."

Tura, Yönetici Eğitimi programları doğrultusunda da mağazalarda veya genel müdürlükte kariyer fırsatları sunduklarını aktardı.

Sektöre örnek olması için 2 yıldır 8 Mart’ta İstinye’deki hipermarketlerinde kadın üreticilerin kurduğu iş ortaklarıyla Kadın Üretici Pazarı düzenlediklerini anımsatan Tura, "CarrefourSA olarak bu yıl 100 market açılışı gerçekleştirmeyi, bu marketlerin en az yüzde 50’sinde kadın yöneticiler istihdam etmeyi hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği adına projeler geliştirmeye ve daha çok kadına iş imkânı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seminer kapsamında konuk konuşmacı olarak yazar ve mentor Hülya Mutlu da izleyicilerle deneyimlerini paylaştı.

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