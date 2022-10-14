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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de partisinin il kongresine katıldı:

14.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"'İstanbul Sözleşmesi'ni Meclis çoğunluğunu elde edersem ilk işim yeniden geri getirmek' diyen altılı masadan bu ülkeye, millete hayır gelir mi? Ebette ki gelmez"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de partisinin il kongresine katıldı:

BİNGÖL (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi'ni Meclis çoğunluğunu elde edersem ilk işim yeniden geri getirmek diyen altılı masadan bu ülkeye, millete hayır gelir mi? Ebette ki gelmez" dedi.

Erbakan, Bingöl'de partisinin Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, iktidar oldukları takdirde herkese refah, yönetimde ve yargıda adalet, ailenin ve yeni nesillerin korunması üzerine iş yapacaklarını anlattı.

Paylaşımda adaleti yapmak için 4 adım atacaklarını dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Birinci olarak kaynak paketlerini hazırlayacağız ve 1 senede borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynağı harekete geçireceğiz inşallah. Borç yapmadan, zam yapmadan milletin devletin sanayi tesislerin varlıklarını satıp yok etmeden, millete yük yüklemeden 150 milyar dolar. İkinci yapılacak iş, denk bütçe ve havuz sistemiyle faiz canavarından kurtulmak. AK Parti hükümeti 500 milyar dolar faiz ödedi. Bu sene 329 milyar dolar faiz ödeyecek devlet bütçesinden. Orta vadeli programlar açıkladığına göre de önümüzdeki 3 senede değer iktidarda kalırsa 2 trilyon daha faiz ödeyecek. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, belediyeler dahil denk bütçe zorunluluğu olacak. Kimse gelirinden fazla gider yapamayacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'daki ziyaretleri hakkında değerlendirmede bulunan Erbakan, şunları söyledi:

"'İstanbul Sözleşmesi'ni meclis çoğunluğunu elde edersem ilk işim yeniden geri getirmek' diyen altılı masadan bu ülkeye, millete hayır gelir mi? Ebette ki gelmez. Sayın Kılıçdaroğlu masanın en büyük ortağı bu hafta kaçar gibi Amerika'ya koştu gitti. Amerika gezisinde 8 saat ortadan kayboldu. Basın mensuplarını atlattı, koruma ordusunu atlattı. 8 saat boyunca esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Uçak biletini dahil bu görüşmeleri yapmak için yakmış. Uçak biletinizi neden yaktınız, yolunuz üzerinde kimler vardı, kimlerle görüştünüz, ne için, ne maksatla görüştünüz, neden bu görüşmeleri gizli tutmak mecburiyetinde hissettiniz, neden kamuoyundan sakladınız. Biz milli görüşüz, yolu Amerika'dan geçmemiş bir hareketiz elhamdülillah."

Kongrede, mevcut il başkanı Mahfuz Arslan, yeniden seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de partisinin il kongresine katıldı

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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