Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan muhtarlarla buluştu:

İSTANBUL (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Muhtarlarımızla Buluşuyoruz" programına katıldı.

İstanbul 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa il başkanları, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, çok sayıda partili ve muhtar katıldı.

Fatih Erbakan, Türkiye gezilerinde muhtarlarla sık sık konuşma imkanı bulduğunu, sorunlarını dinlediğini belirterek, yönetime geldiklerinde muhtarlar için kapsamlı çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Öncelikle muhtarların tüzel kişilik probleminin ortadan kaldırılacağını dile getiren Erbakan, "Tüm muhtarlıklarımıza tüzel kişilik kazandırılarak muhtarlarımızın görev ve yetki noktasında elini güçlendirecek, vazifelerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmelerinin böylece önünü açmış olacağız." dedi.

Erbakan, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi içerisinde muhtarların yeniden aktif rol almaları için de çalışmalar yürüttüklerini, bu konunun ne kadar önemli olduğunu deprem gibi doğal afetlerde daha iyi anladıklarını kaydetti.

Muhtarların özellikle Anadolu'da bina sıkıntısı çektiğine dikkati çeken Erbakan, "Özellikle dezavantajlı bölgelerimizde, muhtarlarımıza temsil ettikleri makama yakışır muhtarlık hizmet binalarının kazandırılması için derhal çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Muhtarlıklar Genel Müdürlüğünü kuracağız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, muhtarlar ve muhtarlık binalarının günümüz şartlarına ayak uydurabilmesi için ihtiyaç duyulan elektronik malzemeleri de tedarik edeceklerini bildirdi.

Muhtarların toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmalarını sağlayacaklarını söyleyen Erbakan, muhtarlarının sorunlarını iletebilmeleri için de İçişleri Bakanlığına bağlı Muhtarlıklar Genel Müdürlüğü'nü kuracakları kaydetti.

Erbakan, muhtarlarla ilgili maddi düzenlemeye de gideceklerini belirterek, "Milli Görüş anlayışı ile iktidara geldiğimizde inşallah muhtarlarımıza seyyanen zam yaparak onların maaşlarını en düşük devlet memuru maaşı seviyesine çekeceğiz. Böylelikle muhtarlarımıza bir ekonomik katkı sağlamış olacak, maaşlarına asgari bir standart getirmiş olacağız." diye konuştu.

