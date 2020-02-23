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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

KONYA HABERLERİ  | 23.02.2020 02:20 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan parti çalışmaları için geldiği Konya'da katıldığı "Necmettin Erbakan'ı Anma Gecesi"nde babasının siyasal mücadelesini anlattı.

Fatih Erbakan, etkinliğin yapıldığı Karatay Atiker Toplantı Salonu'na gelişinde partilileri tarafından "Mücahit Erbakan" sloganlarıyla karşılandı.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası merhum Necmettin Erbakan'ın anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Daha sonra kürsüye davet edilen Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş Hareketi'nin ilk adımını 1969 yılında Konya'da atarak yola çıktığını belirtti.

Erbakan, konuşmasında şunları kaydetti:

"O sadece konuşan değil, konuştuğunu yapan bir Erbakan'dı. 'Bu konuştuklarımı yaparsam başıma ne gelir, koltuğumdan olur muyum, makamımı, mevkimi kaybeder miyim' bunları hiç düşünmedi. Davası uğruna, milleti uğrunda hiçbir riski almaktan geri durmadı. Her türlü zorluğa da seve seve göğüs gerdi. Sadece 54. Hükümet değil, işte 1974 ağır sanayi hamlesi, bunlar Cumhuriyet tarihinin en büyük en hakiki kalkınma hamleleridir."

Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın devlet yönetiminde ehliyet, liyakat ve adalete büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Allah ondan binlerce kez razı olsun bize de yeni dönemde aynı hizmetleri gerçekleştirmeyi nasip eylesin. Allah onun gibi devlet adamlarını yeniden bu ülkenin başına getirsin. Milli Görüş zihniyeti ile yönetilmeyi nasip etsin. Bu gecenin en güzel duası da bu oldu." dedi.

Fatih Erbakan'a konuşmasının sonunda üzerinde Osmanlı Devlet Arması yer alan tablo hediye edildi.

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Ehliyet Osmanlı devlet arması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

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