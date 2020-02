Yeniden Sinematek’te bu ay dört film gösterilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri “Sıradışı Yolculuklar” temasıyla dört filmi İzmirlilerle buluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimlerinde bu ay “Sıradışı Yolculuklar” temasını işliyor. Dünya sinema tarihinin önemli filmleri Kültürpark, Seferihisar ve Aliağa’da gösterilecek.

Gizemli yolculuk

Orijinal adı “Mystery Train” olan Gizem Treni filminin senarist ve yönetmen koltuğunda Jim Jarmusch oturuyor. 1989 Japonya-ABD ortak yapımlı film yabancıların gözünden Amerika’yı anlatıyor. Filmde Masatoshi Nagase, Yûki Kudô ve Screamin Jay Hawkins oynuyor. Filmi 15 yaşın üzerindeki izleyiciler izleyebiliyor. Gizem Treni 7 Şubat Cuma 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da izlenecek.

Sevgililer Günü’nde gösterilecek

2013 yılı Birleşik Krallık-Almanya ortak yapımı “Sadece Aşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) adlı film, iki aşık vampirin hayatını konu alıyor. Filmde Tilda Swinton, Tom Hiddleston ve Mia Wasikowska yer alıyor. Filmin yönetmeni Jim Jarmusch, Marion Bessay’le birlikte filmin senaryosunu da üstleniyor. Filmde 13 yaş sınırı bulunuyor. Film 11 Şubat Salı 20.00’de İBB Aliağa Kültür Merkezi’nde, 12 Şubat Çarşamba 20.00’de İBB Seferihisar Kültür Merkezi - Çağan Irmak Salonu’nda ve 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da 20.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Dünyada bir gece

Jim Jarmusch’un yazıp yönettiği “Dünyada Bir Gece” “Night On Earth” 1991 Fransa-İngiltere-Almanya- ABD ve Japonya ortak yapımlı bir film. Beş taksi, beş şehir ve bir geceyi anlatan filmin oyuncuları ise, Winona Ryder, Gena Rowlands, Roberto Benigni, Giancarlo Esposito. 13 yaş üzeri olan “Dünyada Bir Gece” filminin ilk gösterimi 21 Şubat Cuma 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da yapılacak filmin sonraki gösterimleri ise 25 Şubat Salı 20.00’de İBB Aliağa Kültür Merkezi’nde ve 26 Şubat Çarşamba 20.00’de İBB Seferihisar Kültür Merkezi - Çağan Irmak Salonu’nda olacak.

Bir aile dramı

2019 Cannes’da Altın Palmiye alan “Saklı Gerçekler” (The Truth) filminin senaryosu ve yönetmenliği Hirokazu Kore-eda’ya ait. Fransa-Japonya ortak yapımı film travmalarla boğuşan bir anne-kızın hikâyesine odaklanıyor. Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke gibi isimlerin yer aldığı film, aynı zaman da 76. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi oldu. Filmin 28 Şubat Cuma 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da Japonya Büyükelçiliği işbirliğiyle yapılacak gösterimi, aynı zamanda Japonya Film Festivali’nin de açılış filmi olacak.