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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza

17.06.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza

İSTANBUL (AA) - Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklardaki seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.

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